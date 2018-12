El a fost intrebat, vineri dupa amiaza, intr-o discutie informala cu jurnalistii, si daca a fost dat afara joi de la sedinta.Seful statului a ras si a spus ca aceasta a fost interpretarea unei parti din presa, insa participarea sa la sedinta de guvern de joi a avut efecte si i-a facut, de fapt, pe guvernanti sa opreasca OUG Teodorovici.Iohannis a plecat de la Guvern. Dancila a facut o pauza si apoi a reluat sedinta fara elVineri va avea loc o noua sedinta de guvern, de la ora 18:30, insa nu se stie daca ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, va fi adoptata.Executivul a transmis de joi seara ce proiecte de acte normative vor fi incluse pe agenda sedintei de vineri, insa pe ordinea de zi nu apare OUG anuntata de Eugen Teodorovici. Aceasta ar putea fi introdusa, totusi, pe ordinea de zi suplimentara.Avertismentul cancelarului Austriei pentru Guvern: Companiile ar putea sa-si stranga lucrurile si sa pleceActul normativ nu s-a aflat nici pe ordinea de zi de joi a Executivului, dar premierul Viorica Dancila declarase ca in cazul in care Consiliul Economic si Social va emite aviz va fi pus pe ordinea de zi suplimentara.CES a avizat ordonanta, dar cu toate astea nu a mai fost discutata de Guvern joi.In timpul sedintei executivului, liderul PSD Liviu Dragnea a iesit in fata presei si a spus ca actul normativ va fi adoptat vineri, precizand ca mai este nevoie de "cateva reglaje".Dragnea sfideaza mediul de afaceri: Sunt sigur ca Guvernul a vorbit cu toti cei implicati. Explicatii despre noile taxe, dupa adoptarea OUG ...citeste mai departe despre " Iohannis nu stie daca merge si diseara la sedinta de guvern, insa sustine ca prezenta lui a oprit ieri OUG Teodorovici " pe Ziare.com