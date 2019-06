Iohannis nu vrea o modificare ampla a Constitutiei cu PSD si ALDE la putere. Cand vom avea iar referendum

Amintim ca referendumul de pe 26 mai a fost unul consultativ. Acum, pentru ca rezultatul lui sa fie transpus in Constitutie si in legislatie, este nevoie ca Parlamentul sa voteze un proiect de lege care sa contina chestiunile votate de romani. Apoi, presedintele va convoca un nou referendum unde vom fi intrebati daca suntem de acord cu modificarea Constitutiei, asa cum a decis Parlamentul. Adica asa cum s-a intamplat in cazul referendumului pentru familia traditionala.Intrebat cand crede ca ar fi oportuna convocarea noului referendum, Iohannis a spus ca vizeaza din nou comasarea sa cu unul dintre cele 3 scrutine care urmeaza."Un referendum pentru revizuirea Constitutiei pentru implementarea a ce s-a votat acum trebuie organizat cand se poate si cu cat mai repede, cu atat mai bine. Pe de alta parte, avand in vedere ca avem 4 alegeri - primele le-am avut, avem inca trei -, ar fi cel putin ciudat sa se organizeze referendumul intre alegeri, fiindca romanii nu cred ca agreeaza sa vina la vot de 4 ori, plus inca o data.Nu este niciun fel de problema ca referendumul de validare sa fie suprapus peste una din alegerile care vor veni in urmatorul an", a spus Iohannis.Intrebat de jurnalisti daca asta inseamna ca va fi convocat in toamna, alegerile prezidentiale fiind primele care urmeaza, seful statului a spus ca toate optiunile sunt deschise."Nu e obligatoriu sa venim cu referendumul pe prezidentiale, putem sa venim pe locale sau chiar parlamentare", a mentionat seful statului.In plus, el s-a declarat precaut in ce priveste modificarea mai ampla a Constitutiei cat majoritatea parlamentara este inca in mainile PSD si ALDE."Nu este neaparat de dorit sa mergem pe o revizuire larga a Constitutiei in aceasta configuratie. Avem rezultatul foarte pozitiv al unui referendum si acest rezultat trebuie implementat acum. Daca vrem o revizuire mai larga sau modernizare sau o noua Constitutie, atunci acest lucru trebuie discutat ulterior si trebuie gasita o larga majoritate politica (sic!) care sprijina o astfel de revizuire ampla a Constitutiei.In acest moment, dupa parerea mea, conditiile pentru o ampla revizuire a Constitutiei nu sunt date", a mai spus Iohannis.Ulterior, dupa consultarile cu seful statului, liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca el crede ca cea m ...citeste mai departe despre " Iohannis nu vrea o modificare ampla a Constitutiei cu PSD si ALDE la putere. Cand vom avea iar referendum " pe Ziare.com