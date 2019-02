Iohannis o respinge iar pe Olguta Vasilescu: Nu are pregatire, face declaratii controversate, presiuni asupra justitiei

Iata integral textul scrisorii:"Prin Decretul nr. 5/2019 s-a constatat vacanta functiei de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, ca urmare a demisiei domnului Paul Stanescu din aceasta functie. Propunerile inaintate succesiv, de numire in aceasta functie de membru al Guvernului, nu au fost insotite de inscrisurile din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de lege, aspecte ce v-au fost comunicate prin adresele nr. CP1/149/10.01.2019 si CP1/189/17.01.2019.In temeiul art. 85 alin. (2) din Constitutie, la data de 21 ianuarie a.c., prin adresa inregistrata sub nr. 5/105/2019 ati inaintat propunerea de numire a doamnei Lia-Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice insotita de documentatia completa, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 51/2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este 'autoritatea pentru: dezvoltare regionala, coeziune si dezvoltare teritoriala, cooperare transfrontaliera, transnationala si interregionala, disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura, amenajarea spatiului maritim, mobilitate urbana, locuire, locuinte, cladiri de locuit, reabilitarea termica a cladirilor, gestiune si dezvoltare imobiliar-edilitara, lucrari publice, constructii, descentralizare, reforma si reorganizare administrativ-teritoriala, fiscalitate si finante publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice, ajutor de stat aprobat de autoritatile administratiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea si controlul utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru programele din domeniile sale de activitate'.Analizand activitatea persoanei propuse, astfel cum rezulta aceasta din documentatia transmisa, constat ca doamna Lia-Olguta Vasilescu nu are pregatirea de specialitate necesara in niciunul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al ministerului pentru care este propusa.De asemenea ...citeste mai departe despre " Iohannis o respinge iar pe Olguta Vasilescu: Nu are pregatire, face declaratii controversate, presiuni asupra justitiei " pe Ziare.com