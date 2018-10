Iohannis participa la reuniunea Consiliului European, unde se discuta termenii Brexit-ului

Totodata, in marja reuniunii Consiliului European, presedintele Iohannis va participa la Summit-ul Euro in format extins."Temele de discutie de pe agenda reuniunii Consiliului European se refera la procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, gestionarea fenomenului migratiei, securitatea interna si relatiile externe ale Uniunii", se precizeaza in comunicat.Iohannis va reitera sprijinul Romaniei in vederea agrearii Acordului de retragere a Marii Britanii din UE cat mai curand posibil si va sublinia ca tara noastra este in favoarea unui proces ordonat si previzibil privind Brexit, care sa constituie ulterior baza pentru stabilirea unei relatii viitoare cat mai apropiate.Totodata, seful statului va sublinia ca tara noastra isi doreste incheierea unui acord cat mai cuprinzator privind relatiile viitoare si identificarea unor noi modalitati de colaborare intre UE si Marea Britanie in arii prioritare precum securitatea, apararea si politica externa, domenii in care contributia britanica este substantiala.Referitor la migratie, presedintele Iohannis va sustine necesitatea unui dialog intensificat cu statele de origine si tranzit ale migrantilor, in care accentul sa fie plasat pe dezvoltare, educatie si construirea capacitatilor, precizeaza Administratia Prezidentiala."Presedintele Romaniei va exprima sustinerea tarii noastre pentru consolidarea Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, mentionand ca Romania a avut constant o contributie substantiala la activitatea acestei agentii", se spune in comunicat.In domeniul securitatii interne, Iohannis va sublinia importanta implementarii instrumentelor legislative si nonlegislative destinate unei mai bune cooperari si coordonari la nivelul UE. Totodata, presedintele va evidentia faptul ca prevenirea si contracararea radicalizarii si a terorismului trebuie sa ramana printre preocuparile prioritare ale statelor membre si va reafirma sprijinul tarii noastre pentru demersurile si eforturile in plan european de a consolida rezilienta Uniunii in fata amenintarilor hibride.Pe 18 octombrie, presedintele Iohannis va participa la Summit-ul Euro in format extins. Cu acest prilej, seful statului va mentiona ca tara noas ...citeste mai departe despre " Iohannis participa la reuniunea Consiliului European, unde se discuta termenii Brexit-ului " pe Ziare.com