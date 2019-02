Lazar acuza presiuni mari asupra sistemului judiciar: Factorul politic a reusit revocarea sefilor DNA si DIICOT

Totodata, acesta a subliniat ca 2018 a fost anul in care factorul politic a insistat si a reusit revocarea procurorului sef al DNA si a sefului DIICOT."Anul 2018 fost anul in care s-au exercitat presiuni mari asupra institutiilor judiciare, in special asupra parchetelor. In acest context, PICCJ a fost pus in situatia de adopta in numeroase randuri pozitii publice si institutionale in sensul apararii independentei procurorilor. Tot in avalansa au fost demersurile de modificare a legilor din justitie.A fost anul in care factorul politic a insistat si reusit revocarea procurorului sef al DNA si a procurorului sef al DIICOT", a spus procurorul general la bilantul pe 2018 al Parchetului General.Augustin Lazar a tinut sa precizeze ca "justetea luarilor de pozitie ale Ministerului Public a fost confirmata de organismele europene", facand referire la punctele de vedere ale Comisiei de la Venetia si ale GRECO.La sedinta a participat si presedintele Klaus Iohannis, care i-a spus procurorului general ca va gasi gasi intotdeauna in el un partener in respectarea legii si in realizarea misiunii constitutionale a Ministerului Public.Totodata, seful statului a subliniat ca misiunea institutiei nu e deloc una usoara, cu atat mai mult cu cat "in ultimii ani atacurile la adresa procurorilor au devenit din ce in ce mai virulente, cand tocmai persoanele care au probleme cu legea vor sa faca legea in domeniul justitiei".Spre deosebire de anii precedenti, seful statului nu a participat anul acesta nici la bilantul DIICOT, nici la bilantul DNA.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile procurorului general, Augustin Lazar, si ale presedintelui Klaus Iohannis12:05 - Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, sustine un discurs- Am decis sa va impartasesc un vis. Oricat as vrea sa fac abstractie de realitate, simttul practic ma obliga sa observ ce se intanpla in jurul nostru. Am constatat ca se fac simtite un cuvant si un feniomen: impostura.- In sala sunt multe persoane care poarta in ranita bastonul de maresal, dar sunt si persoane care poarta deja in mana acest baston. Iar ele va spun ca drumul spre normalitate nu poate si parcurs alaturi de impostura. ...citeste mai departe despre " Lazar acuza presiuni mari asupra sistemului judiciar: Factorul politic a reusit revocarea sefilor DNA si DIICOT " pe Ziare.com