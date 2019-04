Potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala, tema reuniunii este procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana.Conform sursei citate, "sefii de stat si de guvern vor discuta in format UE27 ultimele evolutii in acest dosar, precum si solicitarea transmisa de premierul britanic, doamna Theresa May, prin scrisoarea din 5 aprilie a.c., privind amanarea retragerii Regatului Unit din Uniune".Amintim ca premierul britanic Theresa May i-a transmis, pe 5 aprilie, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite Parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere."Regatul Unit propune ca aceasta perioada ar trebui sa se incheie pe 30 iunie 2019", mentiona Theresa May in scrisoare, potrivit Reuters.Sefa Executivului britanic sustinea ca, in cazul in care se va ajunge la un acord inaintea acestei date, atunci Regatul Unit va propune ca amanarea sa se incheie mai devreme.Vezi si May avertizeaza ca un acord intre guvern si opozitie va necesita compromisuri de ambele partiAmintim ca acest summit a fost convocat de urgenta de Donald Tusk, pe 29 martie, dupa ce Parlamentul britanic a respins pentru a treia oara acordul pe Brexit negociat cu premierul Theresa May. ...citeste mai departe despre " Iohannis participa miercuri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles " pe Ziare.com