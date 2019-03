Iohannis pleaca la Consiliul European: Amanarea Brexit, pe agenda

Potrivit agendei, seful statului va participa joi si la Conferinta anuala transatlantica organizata de Camera de Comert Americana din Uniunea Europeana (AmCham EU), care va avea loc la Bruxelles. Cu acest prilej, el va sublinia, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, importanta deosebita a cooperarii transatlantice in promovarea libertatii si prosperitatii pe cele doua continente.In continuare, presedintele Iohannis va participa la Summit-ul PPE, iar apoi la reuniunea Consiliului European. Vineri, la aceasta reuniune vor participa si premierii Islandei, Liechtenstein si Norvegiei pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a Spatiului Economic European (EEA).Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda celor doua sesiuni de lucru ale reuniunii Consiliului European se afla subiecte care se refera, in principal, la aspecte legate de ocupare, crestere si competitivitate, combaterea schimbarilor climatice, relatiile externe ale Uniunii Europene, dar si la aspecte legate de combaterea dezinformarii in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23 - 26 mai.De asemenea, liderii europeni vor discuta in format UE27 despre procesul de retragere a Marii Britanii, dupa ce Theresa May a solicitat oficial UE sa amane Brexit-ul pana la 30 iunie.Totodata, va fi facuta o evaluare a situatiei economice actuale, iar discutiile referitoare la Piata Unica se vor axa pe aspecte legate de domeniul digital, industrie si comert in contextul provocarilor globale, tehnologice si de securitate.Referitor la schimbarile climatice, liderii statelor membre vor reitera angajamentele asumate prin Acordul de la Paris si vor aborda aspecte legate de strategia Uniunii pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Liderii europeni vor discuta si despre relatiile UE - China in pregatirea summitului din 9 aprilie.Cele mai recente evolutii privind procesul de retragere a Marii Britanii din UE, precum si optiunile pentru perioada viitoare vor fi si ele analizate.Reuters: Comisia Europeana se opune unei amanari a Brexit-ului pana la 30 iunieConform Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va pleda pentru continuarea eforturilor statelor membre in directia consolidarii si aprofundarii Pietei Unice in toate dimensiunile sale. Seful statului va sublinia ca "o piata digitala puternica este ...citeste mai departe despre " Iohannis pleaca la Consiliul European: Amanarea Brexit, pe agenda " pe Ziare.com