Iohannis: Presedintele Trump este foarte interesat de cresterea prezentei militare in Romania

"Am discutat cu presedintele Trump in mod pragmatic si deschis despre caile de aprofundare si extindere a Parteneriatului strategic", a declarat presedintele Iohannis, care a spus ca personal va continua sa fie implicat total in dezvoltarea acestuia.Iohannis a spus ca Donald Trump a apreciat sprijinul puternic pe care romanii, intr-o majoritate covarsitoare, il dau relatiei cu SUA."I-am transmis dlui presedinte Trump ca relatia transatlantica este vitala pentru civilizatia si valorile noastre occidentale si continui sa cred ca fermitate acest lucru, mai ales acum, dupa ce Romania a incheiat cu succes presedintia Consiliului UE. Pe parcursul acestui mandat la UE am avut ocazia sa ne coordonam eficient cu SUA pe dosare de interes reciproc", a adaugat presedintele.El s-a declarat convins ca Parteneriatul strategic va continua sa genereze rezultate pozitive pentru Romania, pentru SUA si comunitatea transatlantica.Klaus Iohannis si Donald Trump au adoptate o declaratie comuna. "Declaratia este un document foarte important pentru progresul Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA. Este esentiala dezvoltarea acestui parteneriat in toate domeniile sale", a mai spus presedintele.Klaus Iohannis a spus ca Donald Trump a exprimat o deosebita apreciere pentru ca Romania a fost primul stat aliat care in mandatul sau a atins nivelul de 2% din PIB pentru aparare si continua sa-si respecte acest angajament.Presedintele Trump i-a multumit omologului roman pentru prezenta deosebita romaneasca in Afganistan, unde Romania este al cincilea contribuitor."Am aratat presedintelui Trump importanta cresterii prezentei militare americane in Romania", a adaugat Iohannis.In ceea ce priveste relatia economica bilaterala, presedinte a spus ca trebuie facut mai mult atat in ceea ce priveste comertul, cat si investitiile.Cu ocazia acestei vizite, a fost semnat un memorandum de intelegere intre cele doua guverne privind tehnologia 5G."Am discutat si despre admiterea Romaniei in programul Visa Waiver, foarte importanta pentru toti cetatenii romani", a mai spus presedintele.