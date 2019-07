Mai concret, actualul sef al statului ar fi reales de 36,6% dintre cei care au participat la sondaj, relateaza EuropaFM.Pe locul doi s-ar clasa liderul ALDE si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4% din voturi.Locul trei este ocupat de fostul premier si liderul Pro Romania Victor Ponta , cu 12,2%, acesta fiind urmat de presedintele PLUS Dacian Ciolos - 11%.Potrivit sursei citate, pentru premierul Viorica Dancila ar vota 5,8% dintre cei care au participat la sondaj, iar pentru liderul USR Dan Barna 4,6%.Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar obtine 1,6% din voturi, iar Eugen Tomac, presedinte PMP, 1,4%.Daca sunt luate in considerare doar optiunile valide de vot, procentajele pastreaza in linii mari aceeasi ordine:1. Klaus Iohannis (42,4%);2. Calin Popescu Tariceanu (15,5%);3. Victor Ponta (14,1%);4. Dacian Ciolos (12,7%);5. Viorica Dancila (6,7%);6. Dan Barna (5,3%);7. Kelemen Hunor (1,8%);8. Eugen Tomac (1,6%).Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Europa FM in perioada 7 - 26 iunie 2019, interviurile fiind realizate prin telefon.Marja de eroarea este de +/- 3,1%, mai noteaza sursa citata. ...citeste mai departe despre " Iohannis, primul la prezidentiale. Tariceanu si Ponta sunt cotati cu sanse mai mari decat Ciolos - sondaj IMAS " pe Ziare.com