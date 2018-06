"Procurorii nu pot fi in subordonarea unui ministru", a spus Iohannis referitor la decizia CCR care stipuleaza ca ministrul Justitiei decide soarta procurorilor.Totusi, seful statului a subliniat ca va astepta motivarea CCR inainte sa ia o hotarare in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi.Cat despre referendumul sugerat de Dacian Ciolos , Iohannis a precizat ca nu se poate supune la referendum o decizie CCR. Insa, avand in vedere politicienii care acuza ca nu exista independenta in Justitie, "daca va fi nevoie, putem sa convocam un referendum".-vom reveni cu detalii si declaratii- ...citeste mai departe despre " Iohannis: Procurorii nu pot fi in subordonarea unui ministru. Daca va fi nevoie, putem sa convocam un referendum " pe Ziare.com