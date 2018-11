"Acest infractor, Dragnea, progreseaza. Din pacate, nu in domeniul calitatii politicilor publice si nici in domeniul statului de drept, ci in domeniul fake news.Ce a prezentat ieri se numeste fake news. Mai demult, acestea erau numite minciuni. Sunt minciuni pesediste, adunate pentru cele 5 campanii la care am participat in decursul anilor, iar daca discutam despre ce a fost ieri, nu pot sa nu mentionez valizele si am constatat cu tristete ca, si in acest domeniu, politica romaneasca s-a schimbat.Am avut mai demult Caragiale, cu "O scrisoare pierduta", am avut faza aceea ciudata cu biletelul roz pierdut, acum am ajuns in faza cu valizele. Asa se intampla daca infractorii ajung in varful statului", a declarat seful statului, marti, la Palatul Cotroceni.Intrebat daca a fost convins de continutul valizei, Iohannis a replicat: "Contrar celor vehiculate de unii mincinosi, nu stiu ce este in ele. Inteleg ca jurnalistii care au primit documentele vor arata ce se afla de fapt in valiza".De asemenea, chestionat care a fost scopul pentru care Liviu Dragnea a venit la Parlament cu cele 2 valize, Iohannis a apreciat ca liderul PSD este "disperat"."Este disperat, pentru ca se arata tot mai mult ca are probleme majore si nu doar acelea care se afla in fata judecatorilor. Cauta (Dragnea - n.red.) sa aduca vorba despre alte lucruri, manevre de manipulare, asta am numit eu fake news", a explicat presedintele.Prima reactie a lui Dragnea la Teleorman Leaks: A venit cu doua valize la Parlament (Foto)-vom reveni cu alte declaratii- ...citeste mai departe despre " Iohannis, reactie virulenta la valizele lui Dragnea: Acest infractor care s-a cocotat in fruntea statului progreseaza semnificativ in domeniul fake news " pe Ziare.com