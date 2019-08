Iohannis respinge integral remanierea propusa de Dancila si solicita vot de incredere in Parlament

"Nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile pe care le-am primit sunt pur si simplu inacceptabile. Asadar, resping in integralitate remanierea propusa de premier", a declarat seful statului.In acelasi timp, Klaus Iohannis a cerut guvernului sa mearga in Parlament pentru a cere un nou vot de incredere."Actualul guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament, printr-o procedura pe care le solicit sa o declanseze", a subliniat presedintele.Klaus Iohannis i-a atacat dur si pe cei de la ALDE, afirmand ca sunt la fel de vinovati ca cei de la PSD pentru esecul guvernarii.Potrivit sefului statului, "incercarile ALDE de a se spala acum pe maini si de a se tine departe de aceasta guvernare sunt pur si simplu ridicole"."Dupa ce ai stat la aceeasi masa cu PSD si ai luat masuri impotriva romanilor si a Romaniei, dupa ce ai girat masacrarea legilor justitiei si adoptarea de masuri economice gresite, nu mai pacalesti pe nimeni ca nu esti vinovat", le-a transmis Iohannis celor de la ALDE.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratiile sustinute de presedintele Klaus Iohannis- Degringolada de la nivelul guvernarii confirma dispretul cu care PSD si ALDE ii trateaza pe romani. Propriile interese sunt mai presus de interesele romanilor.- Nu ar trebui sa fie o surpriza. E rezultatul firesc a doi ani si jumatate de guvernare incompetenta si corupta.- In 26 mai, au transmis un mesaj clar, pe care PSD si ALDE se fac ca nu il vad. Votul ar fi trebuit sa duca la demisia Guvernului. In continuare, sunt convins ca un guvern PSD nu e potrivit pentru Romania.- Aceasta guvernare toxica e tinuta in viata de configuratia parlamentara. Romania parcurge o criza guvernamentala, dar nu voi gira sustinerea guvernului. PSD si ALDE sunt vinovate pentru esecul guvernarii.- Incercarile ALDE de a se spala pe maini sunt ridicole. Dupa ce ai stat la aceeasi masa cu PSD si ai luat masuri impotriva romanilor, ai girat masacrarea legilor justitiei, nu mai pacalesti pe nimeni.- Avand in vedere toate acestea am decis:- In primul rand, nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat comp ...citeste mai departe despre " Iohannis respinge integral remanierea propusa de Dancila si solicita vot de incredere in Parlament " pe Ziare.com