Iohannis respinge noii ministri ALDE propusi de Dancila: Doamna premier se teme de un vot in Parlament!

"Am primit o corespondenta de la doamna premier ieri. Imi cere o remaniere guvernamentala, imi solicita eliberarea din functie a unor ministri, a unor interimari si numirea a sase ministri. Aceasta remaniere este neavenita, nepotrivita si o refuz clar. Va spun direct si public: trebuie sa va prezentati in fata Parlamentului cu o solicitare de validare a guvernului dumneavoastra", a spus seful statului.Presedintele a spus ca premierul se teme sa mearga in Parlament sa obtina votul de incredere."Se vede ca doamna premier se teme de un vot in Parlament si incearca sa traga de timp. PSD, intr-un mod jalnic, se agata de putere", a subliniat Iohannis.Viorica Dancila i-a trimis miercuri seara propunerile pentru ministerele lasate fara titulari dupa ruperea coalitiei, noile nominalizari fiind tot membri ALDE.Astfel, pentru Ministerul Mediului a fost propusa aceeasi Gratiela Gavrilescu, la Energie Ion Cupa, iar la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul a fost nominalizat Stefan Baisanu.Premierul a anuntat si propunerile pentru ministerele conduse in prezent de interimari: Dan Chirila la Ministerul de Interne si Camelia Gavrila la Ministerul Educatiei.Totodata, Dan Matei a fost propus pentru postul de vicepremier pe probleme economice.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis:- Am primit o corespondenta de la doamna premier ieri. Imi cere o remaniere guvernamentala, imi solicita eliberarea din functie a unor ministri, a unor interimari si numirea a sase ministri.- Aceasta remaniere este neavenita, nepotrivita si o refuz clar. Dati-mi voie sa va explic cum ajuns aici.- Am primit o solicitare in luna august de remaniere si ALDE a anuntat ca paraseste coalitia. Potrivit Constitutiei, guvernul trebuie sa solicite un vot in Parlament, drept urmare, am refuzat solicitarea.- Dupa catva timp, doamna premier a venit cu o solicitare de ministri interimari. Am refuzat si acea solicitare.- Acum, doamna premier vine a treia oara cu aceeasi solicitare.- Va spun direct si public: trebuie sa va prezentati in fata Parlamentului, altfel lucrurile nu se pot rezolva. Aceasta solicitare pe care o refuz vine cu o noutate: este cras neconstitutionala, pentru ca s-a anuntat ca ALDE a parasit coalitia. Nu incap