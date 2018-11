Iohannis respinge propunerea lui Toader pentru sefia DNA

Totodata, seful statului a respins si alte propuneri de procurori sefi:- Florena-Esther Sterschi, pentru functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Elena Giorgiana Hosu, pentru functia de procuror-sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;- Iuliana Nedelcu, pentru functia de procuror-sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Antonia-Eleonora Constantin, pentru functia de procuror-sef al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Presedintele Klaus Iohannis isi argumenteaza decizia precizand ca "nu sunt indeplinite conditiile de legalitate necesar a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror, pentru a fi numit intr-o functie de conducere"."In conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si, avand in vedere considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018, presedintele Romaniei respinge propunerile inaintate de catre ministrul Justitiei, intrucat nu sunt indeplinite conditiile de legalitate necesar a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror, pentru a fi numit intr-o functie de conducere, respectiv cea prevazuta de art. 54 alin. (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) si (12) din Legea nr. 303/2004", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis Ziare.com.In replica, Adina Florea a declarat ca nu are ce sa comenteze cu privire la decizia presedintelui Klaus Iohannis."Nu comentez, este decizia domnului presedinte, nu am ce sa comentez", a spus, pentru Mediafax, Adina Florea.Toader i-a propus-o lui Iohannis pe Adina Florea la sefia DNA, desi CSM a desfiintat-o cu argumentePe 15 octombrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef DNA. Asta desi ea a primit aviz negativ din partea Sectiei pentru procurori a CSM. Singurul care a votat pentru aceasta a fost chiar cel care a propus-o, Tudorel Toader.Dezinteres, superficialitate in exercitarea atribut ...citeste mai departe despre " Iohannis respinge propunerea lui Toader pentru sefia DNA " pe Ziare.com