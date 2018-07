Iohannis retrimite la Parlament a treia Lege a Justitiei. Obiectiile presedintelui

Este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Citeste AICI textul integral al cererii formulate de Administratia Prezidentiala.Printre altele, Klaus Iohannis reclama ca, prin modificarea criteriilor de promovare a examenului de capacitate ori de promovare la instantele superioare si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie, se relativizeaza standardele profesionale, se introduc criterii subiective exclusive ori determinante in evaluarea magistratilor, cu efect asupra calitatii actului de justitie la cel mai inalt nivel, in conditiile in care gradul de exigenta profesionala trebuie sa fie direct proportional cu ierarhia instantelor de judecata in sistemul judiciar roman.Seful statului precizeaza ca CCR a constatat neconstitutionalitatea unui numar de 12 puncte din legea de modificare a Legii nr. 303/2004 si a unui numar important de dispozitii si sintagme aflate in stransa legatura cu acestea."Cu toate acestea, o serie de dispozitii din legea transmisa la promulgare ridica in continuare probleme, unele dintre modificari fiind, prin ele insele, neclare si contradictorii, aspect cu consecinte grave asupra exigentelor calitatii legii, impuse de Legea fundamentala, de natura sa genereze un puternic impact negativ asupra bunei functionari a sistemului judiciar.De asemenea, prin continutul lor normativ, unele dintre reglementari sunt lipsite de coerenta si previzibilitate intrucat nu sunt corelate nici cu alte dispozitii ale legilor ce compun 'pachetul legislativ' in materie de reforma in justitie (Legea de modificare si completare a Legii nr. 304/2004, respectiv Legea de modificare si completare a Legii nr. 317/2004), putand afecta exigentele constitutionale in materie de independenta si buna functionare a sistemului judiciar", mentioneaza Iohannis in cererea de reexaminare.In acest context, el subliniaza ca, desi a atribuit valoare de principiu unor prevederi legale, legiuitorul opereaza ulterior modificari de substanta cu privire la statutul judecatorilor si procurorilor, care insa contravin principiului statuat prin acelasi act normativ.Seful statului spune ca legea consacra o norma careia i-a fost atribuita de catre Curtea Constitutionala valoare de principiu in toata reglementarea sistemului judiciar, respectiv separarea carierei judecatorilor de a ...citeste mai departe despre " Iohannis retrimite la Parlament a treia Lege a Justitiei. Obiectiile presedintelui " pe Ziare.com