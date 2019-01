Iohannis: Romania va ramane in continuare aproape de Franta si Germania in consolidarea proiectului european

Seful satului a reprezentat Romania in calitate de presedintie a Consiliului UE, sustinand in acest sens un discurs in limba germana."Va felicit pentru semnarea Tratatului de prietenie, a Tratatului de la Aachen! Ma bucura si ma onoreaza sa reprezint Romania, ca stat care exercita Presedintia Consiliului Uniunii Europene, si sa iau parte la ceremonia semnarii acestui acord bilateral cu profunde semnificatii europene", a afirmat seful statului.El a amintit ca Tratatul de la Elysee, care sta la baza Tratatului de la Aachen, a pecetluit, la 18 ani dupa finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, prietenia franco-germana si a facut posibil "cel mai grandios proiect politic integrationist din istorie", si anume Uniunea Europeana."Renasterea spiritului de la Elysee trebuie sa ne redea energia si entuziasmul de a continua viziunea si eforturile predecesorilor nostri de a cladi o Europa puternica, unita si coeziva. Incepand de astazi, ne va inspira nu numai 'spiritul de la Elysee', ci si 'spiritul de la Aachen'!", a completat presedintele Klaus Iohannis."In contextul european actual, consolidarea proiectului european este o necesitate, a carui scop trebuie sa fie unitatea si solidaritatea statelor membre. Ceremonia care are loc astazi este importanta pentru colaborarea dintre Paris si Berlin, dar si pentru viitorul UE. Este de o importanta cruciala", a mai afirmat presedintele tarii.De asemenea, seful statului a dat asigurari ca Romania va continua sa lupte alaturi de Franta si Germania in ce priveste consolidarea proiectului european."Acest nou tratat nu este doar o expresie a vointei Germaniei si Frantei de consolidare a relatiilor lor speciale si istorice. El reflecta, in egala masura, expresia sincera a angajamentului dumneavoastra pentru consolidarea proiectului european.Va asigur cu toata fermitatea ca Romania a fost, este si va ramane in continuare aproape de Franta si Germania in urmarirea constanta a acestui obiectiv", a asigurat Iohannis."Adevarata forta a motorului franco-german este data si de forta sa de atractie. Cheia unui proiect european viabil consta si in deschiderea axei de cooperare franco-germane catre o abordare inclusiva a initiativelor pe care le promoveaza la nivel european. Aceasta este modalitatea cea mai buna prin care poate fi ...citeste mai departe despre " Iohannis: Romania va ramane in continuare aproape de Franta si Germania in consolidarea proiectului european " pe Ziare.com