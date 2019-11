Iohannis s-a dus iar la sedinta de guvern: Pesedistii au golit finantele. Va fi foarte complicat sa se inchida bugetul

Seful statului a precizat ca venit la Palatul Victoria la invitatia premierului, dar si pentru ca exista chestiunea urgenta a desemnarii comisarului european.Pe ordinea de zi a primei sedinte oficiale a guvernului condus de Ludovic Orban se afla doua proiecte de ordonanta de urgenta.Primul act normativ va consfinti reducerea numarului de ministere de la 24 la 16.Al doilea proiect nu va fi adoptat, ci doar citit in prima lectura, si se refera la "aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. si Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada 2019-2024".Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban la inceputul sedintei de guvern:Vorbeste Ludovic Orban- Avem pe ordinea de zi discutarea numelui comisarului european din partea Romaniei, un proiect de ordonanta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative si mai avem pe ordinea de zi un proiect pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. si Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada 2019-2024.Vorbeste presedintele Klaus Iohannis- Multumesc pentru invitatie. Va felicit oficial pe dvs. si pe toti membrii Guvernului si sa va spun ca eu respir usurat ca avem un nou guvern, care acum chiar e hotarat sa se implice pentru romani.- Mi se pare un act de mare curaj din partea PNL ca a preluat guvernarea. Este un act de curaj sa preiei guvernarea cu un guvern minoritar, numarul de parlamentari trebuie negciat pentru fiecare proiect in parte.- Imi pare foarte bine ca anteriorul guvern esuat a plecat. Parerea mea o cunoasteti, in ultimii 30 de ani motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat a fost existenta PSD la butoane. Ultimii 3 ani au depasit orice imaginatie. Guverne care au inceput cu proceduri pe care nu si le-a imaginat nimeni, atacuri impotriva Justitiei, luptei anticoruptie, investitorilor, mediului de afaceri privat. Foarte bine ca s-a termina ...citeste mai departe despre " Iohannis s-a dus iar la sedinta de guvern: Pesedistii au golit finantele. Va fi foarte complicat sa se inchida bugetul " pe Ziare.com