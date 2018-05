Iohannis s-a urcat intr-un Duster, la fabrica Dacia, si a criticat Guvernul pentru lipsa autostrazilor: Lucrurile trebuie facute, nu promise

"Am facut o vizita, astazi, la uzinele Dacia-Renault si pot sa va spun ca sunt impresionat. Stiti ca am fost, tot in vizita oficiala, nu demult, cred ca acum doi ani si progresul este vizibil, clar si impresionant. Probabil unii stiu, dar imi face placere sa mentionez, Dacia, uzinele Dacia, produc 3% din PIB-ul Romaniei. Este extrem de mult, este o mare uzina cu o mare traditie romaneasca si astazi am vizitat unitatea de motoare si unitatea de asamblare. Am intalnit foarte multi oameni care au vrut sa imi stranga mana sau sa facem o poza impreuna sau pur si simplu sa imi spuna ceva. Am constatat ca toti sunt foarte mandri ca lucreaza aici, ceea ce, cu siguranta, confirma calitatea deosebita a acestei uzine", le-a spus Iohannis jurnalistilor, la finalul vizitei pe platforma de la Mioveni.El a afirmat ca, in afara de marii producatori, pe care toata lumea ii cunoaste, exista peste 1000 de firme romanesti care produc piese si subansamble pentru industria auto, iar intregul sector este un pilon foarte, foarte solid si important al economiei romanesti."Este o realizare care, pur intamplator, anul acesta, implineste varsta de 50 de ani. A pornit de la Dacia, acum este Dacia-Renault, este parte a industriei aut romanesti, o industrie cu investitii straine, dar si cu foarte multe firme cu capital autohton, firme romanesti. Astazi, la dezbaterea de la Pitesti, ati putut sa auziti, am aflat ca, in afara de marii producatori, pe care toata lumea ii cunoaste dupa nume, avem peste 1000 de firme romanesti care produc piese si subansamble pentru industria auto. Intregul sector este un pilon foarte, foarte solid si important al economiei romanesti", a declarat Klaus Iohannis.La finalul vizitei, seful statului a condus noul Duster, spunand ca este o masina care ii place. Intrebat daca si-ar achizitiona o astfel de masina, Iohannis a spus ca aceasta optiune merita evaluata, cu siguranta.Iohannis nu a ratat ocazia pentru a critica Guvernul PSD-ALDE pentru lipsa autostrazilor, intr-un mesaj postat in urma vizitei pe pagina sa de Facebook "Romania are nevoie de autostrazi, dar, din pacate, lipseste o abordare serioasa in acest sens. Este foarte bine ca mai vine cineva din Guvern sa prezinte cate o harta colorata, dar lucrurile trebuie facu ...citeste mai departe despre " Iohannis s-a urcat intr-un Duster, la fabrica Dacia, si a criticat Guvernul pentru lipsa autostrazilor: Lucrurile trebuie facute, nu promise " pe Ziare.com