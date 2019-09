"In perioada 24-26 septembrie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii", a transmis, miercuri, Administratia Prezidentiala.Sursa citata a precizat ca segmentul, cu care debuteaza fiecare sesiune anuala a Adunarii Generale a ONU, "reprezinta cea mai ampla reuniune a sefilor de stat sau de guvern din cadrul sesiunii".Programul vizitei Presedintelui Romaniei va cuprinde, printre altele, sustinerea discursului national in cadrul sesiunii de dezbateri generale a Adunarii Generale a ONU si participarea la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema "Accelerarea implementarii agendei 2030 pentru dezvoltare durabila"."Summit-ul isi propune analizarea progreselor inregistrate in atingerea Agendei 2030 si a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (Sustainable Development Goals / SDGs) . Va fi primul Summit ONU dedicat SDGs dupa adoptarea Agendei 2030 in septembrie 2015", a mai transmis Administratia Prezidentiala.Tema dezbaterilor generale a celei de a 74-a sesiuni a Adunarii Generale este "Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea saraciei, educatia calitativa, actiune climatica si incluziune".Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a efectuat o vizita in SUA in luna august. Iata aici detalii:Concluzii dupa vizita lui Iohannis in SUA: Vestul are interesul ca Romania sa fie great again, dar nici europenii, nici americanii nu voteaza in locul nostru InterviuTrump il lauda pe Iohannis la Casa Alba: Este foarte respectat, a facut o treaba foarte buna in RomaniaIohannis a primit de la Trump o sapca de campanie cu mesajul Make Romania Great Again (Foto) ...citeste mai departe despre " Iohannis se duce iar in SUA: Participa la Adunarea Generala ONU, la sfarsitul lunii " pe Ziare.com