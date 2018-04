Iohannis se intalneste azi cu conducerea BNR. Incearca sa medieze conflictul dintre Guvern si Banca Centrala

La intalnirea cu seful statului vor participa Mugur Isarescu , guvernatorul BNR , si Florin Georgescu , prim-viceguvernatorul BNR, informeaza Administratia Prezidentiala.Klaus Iohannis a declarat luni ca vrea sa medieze conflictul dintre Guvernul Dancila si Banca Nationala a Romaniei, pentru ca s-a mers prea departe cu declaratiile contondente."Aceasta animozitate intre Guvern si BNR estedaunatoare si am decis sa incerc o mediere si ii voi invita in zilele urmatoare la Cotroceni sa vad unde sunt problemele. S-a mers cam departe cu unele afirmatii destul de contondente in ultima vreme. (...) Sper sa reusim sa ajungem cumva la un numitor comun", a declarat presedintele Iohannis.Seful statului s-a referit la acuzatiile din ultima vreme la adresa BNR, facute de puterea politica de la Bucuresti."Aceasta abordare de a arunca in curtea BNR inflatia, cresterea dobanzilor este fundamental gresita ", a afirmat Klaus Iohannis.Seful statului a explicat ca dobanzile au crescut din cauza politicilor fiscale ale guvernantilor."Politicile fiscale ale guvernantilor au dus la cresterea dobanzilor. Problema poate fi rezolvata printr-o abordare responsabila si politici guvernamentale sustenabile. Guvernele PSD nu au inteles foarte bine urmarile politicilor pe care le-au pus in practica, au trecut cu lejeritate peste argumentele Opozitiei, ale mele. Ea poate fi corectata, dar daca mai stam mult se va ajunge la dezechilibre in scurt timp", a amintit Klaus Iohannis.Teodorovici nu crede ca este necesara medierea intre BNR si GuvernIn schimb, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca nu exista niciun razboi intre institutia pe care o conduce si Banca Nationala a Romaniei."Nu e niciun razboi intre institutii, intre Ministerul Finantelor si BNR. Noi colaboram ca institutii, dar asta nu inseamna ca nu ne criticam", a afirmat, marti, Eugen Teodorovici.Intrebat de jurnalistii de la Parlament daca este necesara medierea dorita de presedinte, ministrul a raspuns ca nu este nevoie de asa ceva."Nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de discutie. Este o relatie buna intre BNR si Ministerul Finantelor", a sustinut Teodorovici.Dragnea a dat vina pe BNR si pe straini pentru cresterea inflatieiLa finalul lunii februarie, in fata unei cresteri a ratei inflatiei, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va cere explicatii guvernator ...citeste mai departe despre " Iohannis se intalneste azi cu conducerea BNR. Incearca sa medieze conflictul dintre Guvern si Banca Centrala " pe Ziare.com