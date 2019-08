Administratia Prezidentiala a facut publica agenda vizitei lui Iohannis la Washington D.C.Astfel, dupa ce va fi intampinat de Trump, presedintele roman va semna in Cartea de Onoare (ceremonie ce va avea loc in Diplomatic Reception Room).Urmeaza de la 21:10, convorbiri tete-a-tete cu presedintele Statelor Unite ale Americii in Biroul Oval, urmate de convorbiri oficiale in Cabinet Room la care participa cele doua delegatii.Este a doua oara cand Iohannis merge la Casa Alba, de cand este presedinte. Prima vizita a fost in 2017, tot in mandatul lui Donald Trump.Iata ce spunea atunci Trump: Stim tot ce se intampla in Romania. Presedintele Iohannis va castiga lupta cu coruptia (Foto & Video)B.B. ...citeste mai departe despre " Iohannis se intalneste marti cu Trump, la Casa Alba. Programul oficial " pe Ziare.com