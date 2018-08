"Rolul constitutional si specificul atributiilor prim-ministrului presupun ca acesta sa isi exercite atributiile permanent si neintrerupt oriunde s-ar afla, inclusiv in vacanta. Insa, ori de cate ori acesta ar aprecia ca se afla intr-o imposibilitate de a-si exercita atributiile, chiar si cu acest prilej, devin incidente prevederile constitutionale referitoare la interimatul functiei de prim-ministru.Prin omisiunea prim-ministrului Romaniei de a aduce la cunostinta presedintelui Romaniei imposibilitatea de a-si exercita atributiile in perioada 6-13 august 2018 si actiunea acestuia de a desemna un alt membru al Guvernului sa exercite, cu caracter temporar, atributiile de prim-ministru prin emiterea unui act (Decizia nr. 247/2018) cu depasirea competentelor stabilite de Legea fundamentala, s-a ivit un conflict juridic de natura constitutionala intre cele doua autoritati, pentru motivele expuse in cele ce urmeaza.Procedand in acest mod, prim-ministrul Romaniei se situeaza in afara cadrului constitutional prevazut de art. 107 alin. (3) din Constitutie. Totodata, prin aceasta conduita, prim-ministrul a incalcat si prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala in componenta sa referitoare la suprematia Constitutiei, precum si principiul colaborarii loiale, astfel cum a fost dezvoltat in jurisprudenta Curtii Constitutionale", se arata in comunicatul postat pe site-ul Administratiei Prezidentiale.- continua - ...citeste mai departe despre " Iohannis sesizeaza CCR pentru un conflict cu premierul: O acuza pe Dancila ca a incalcat Constitutia " pe Ziare.com