Iohannis si Dancila, fata in fata pentru prima data dupa ce Guvernul l-a reclamat la CCR. Ce se va discuta in CSAT

Inaintea sedintei este posibila o discutie intre presedintele Iohannis si premierul Dancila pe tema numirii celor doi ministri - Olguta Vasilescu si Mircea Draghici."Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: Planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019-2028; Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2019; Planul National de Prioritati Informative pentru anul 2019; Programul de activitate al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru anul 2019", precizeaza reprezentantii Administratiei Prezidentiale, intr-un comunicat de presa.Sursa citata a adaugat ca "in cadrul sedintei Consiliului vor fi analizate si alte tematici de actualitate din domeniul securitatii nationale".Referitor la urmatoarea sedinta a Consililui Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Les, a declarat saptamana trecuta ca "este foarte posibil" sa prezinte o informare referitoare la incidentul dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov.Ministrul a afirmat ca situatia Marii Negre este o prioritate pentru Romania."Profilul strategic al Marii Negre este ca si prioritate in Ministerul Apararii si in Romania de multa vreme, nu de acum. Credem ca pana acum Romania si-a facut datoria foarte bine in structura NATO, aducand Marea Neagra la nivelul la care trebuie, avand in vedere ca vorbim de flancul estic al Aliantelor Atlantice. Tot ce se intampla acolo stim si analizam impreuna cu structurile NATO", a adaugat Les.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, pe 26 noiembrie, referitor la incidentul din Marea Azov, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu si pentru orice masura, precizand ca le-a solicitat partilor implicate sa trateze cu calm conflictul.La finalul lunii noiembrie, fortele ruse au capturat navele militare ucrainene Berdiansk, Nikopol si Iani Kapu, in urma unui incident care a avut loc in zona stramtorii Kerci, ce desparte Marea Neagra de Marea Azov.In contextul sedintei CSAT, premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis va dori sa discute despre numirile ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii Regionale, ea are "toata deschiderea de a purta aceasta discutie".