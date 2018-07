Iohannis solicita Parlamentului sa nu ignore recomandarile Comisiei de la Venetia: Un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independenta justitiei

"Prin documentul facut public astazi, Comisia confirma punctele de vedere exprimate de societatea civila, de Consiliul Superior al Magistraturii, de judecatori si procurori, cat si de presedintele Romaniei, inclusiv prin sesizarile de neconstitutionalitate si cererile de reexaminare formulate la aceste legi. Concluziile cuprinse in aceasta opinie preliminara, care are aceeasi valoare juridica precum opinia finala care va fi formal adoptata in luna octombrie, fara modificari, de catre Comisie, indica impactul negativ pe care punerea in aplicare a unora dintre aceste modificari legislative l-ar avea asupra sistemului judiciar", se arata in comunicat.Iohannis subliniaza ca, in vederea garantarii independentei justitiei si a consolidarii statului de drept din Romania, recomandarile cuprinse in opinia Comisiei de la Venetia trebuie valorificate, astfel incat lupta impotriva coruptiei sa continue."Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului, in calitate de unica autoritate legiuitoare a tarii, sa nu ignore recomandarile organismului european", precizeaza Administratia Prezidentiala in comunicat.Totodata, seful statului precizeaza ca recomandarile cuprinse in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia vor fi avute in vedere cu ocazia sesizarii Curtii Constitutionale cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si al procurorilor, recent reexaminata de catre Parlament."Presedintele Klaus Iohannis reitereaza faptul ca Romania s-a angajat sa respecte normele si valorile europene ale democratiei constitutionale, iar independenta procurorilor si judecatorilor este fundamentul unei justitii corecte, principiu de la care un stat de drept nu poate abdica", se mai afirma in comunicat.Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional) a publicat vineri opinia preliminara cu privire la cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei din Romania, legea privind organizarea judiciara, legea privind Consiliul Superior al Magistraturii si legea privind statutul judecatori ...citeste mai departe despre " Iohannis solicita Parlamentului sa nu ignore recomandarile Comisiei de la Venetia: Un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independenta justitiei " pe Ziare.com