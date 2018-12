Iohannis avertizeaza ca cei implicati vor raspunde juridic. Amintim ca Monitorul Oficial se afla din vara in subordinea Camerei Deputatilor, condusa de seful PSD Liviu Dragnea."Imediat dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in conditiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputatilor, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutie, de Legea nr. 202/1998, precum si de alte acte normative.Publicarea decretelor, acte prevazute de Constitutie, nu poate fi blocata sau cenzurata de institutiile cu atributii in aceasta procedura.Presedintele Romaniei atentioneaza ca intarzierea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Decretului nr. 1331/2018 si, implicit, impiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinte si atrage raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis Ziare.com.- continua - ...citeste mai departe despre " Iohannis spune ca e blocata publicarea decretului pentru prelungirea mandatului sefului Armatei: Cei implicati raspund juridic! " pe Ziare.com