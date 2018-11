Iohannis spune ca nu are divergente cu Guvernul privind pregatirea Presedintiei Consiliului UE: E mult mai bine acum

"Toate lucrurile pe care le fac pentru aceasta Presedintie sunt mult mai bune. Lumea intelege ca vrem sa avem o Presedintie de succes. Sigur au preocupari, au simtit ca mai e de lucru pana functioneaza, dar sunt realmente mai optimist decat am fost acum cateva saptamani. Eu am divergete in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul afacerilor europene si nu in domeniul pregatirii Presedintiei romanesti pentru Consiliul UE.Trebuie sa intelegem ca una este lupta politica, alta este dorinta de a avea succes pentru presedintia Consiliului UE. Noi colaboram pentru Presedintie. Nu am de gand sa transfer divergentele in politica externa pentru Presedintie si nu cred ca e intentia Guvernului", a afirmat presedintele Klaus Iohannis, la finalul reuniunii Consiliului European care a avut loc duminica la Bruxelles.Seful statului a adaugat ca a primit semnale de la oficialii europene ca lucrurile se misca bine in domeniului pregatirii preluarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania."Am primit de la Bruxelles ca lucrurile se misca in domeniul pregatirii practice si logistice. Noi ramasesem in urma cu cateva chestiuni de logistica, de dotari, chestiuni care trebuiau sa functioneze din prima zi si am fost asigurat ca majoritatea au fost deblocate de noul ministru si lucrurile merg intr-o directie buna", a explicat Iohannis.Presedintele Romaniei a mai spus ca nu doreste sa comenteze nimic in legatura cu activitatea fostului ministrul al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, care si-a dat demisia din functie, insa a precizat ca lucrurile merg mai bine in prezent."Nu vreau sa fac aprecieri asupra muncii lui Negrescu, dar e mult mai bine acum", a conchis seful statului.Pe 12 noiembrie, Klaus Iohannis declara ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar "lucrurile au luat-o razna".In replica, premierul Viorica Dancila a declarat ca presedintele a facut o obsesie personala din daramarea actualului Cabinet. Aceasta a facut apel la Klaus Iohannis sa nu mai faca astfel de afirmatii.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu ...citeste mai departe despre " Iohannis spune ca nu are divergente cu Guvernul privind pregatirea Presedintiei Consiliului UE: E mult mai bine acum " pe Ziare.com