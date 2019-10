Iohannis spune ca Ursula von der Leyen e foarte ingrijorata. Se va implica direct in desemnarea noului comisar al Romaniei, care trebuie sa fie o femeie

Seful statului se afla de joi la Bruxelles, unde participa la reuniunea Consiliului European.Intrebat de jurnalisti daca in cadrul intrevederii a cerut o amanare pentru Romania in ce priveste desemnarea comisarului european, Iohannis a raspuns: "Asta s-a si intamplat. Am discutat despre desemnarea comisarului. Dna von der Leyen este foarte ingrijorata pentru situatia care s-a creat.Avem un guvern interimar care nu va nominaliza un comisar. Comisia se grabeste chit ca acum avem o amanare de o luna de zile, care s-a dat nu din cauza Romaniei, ci din alte motive. Dar situatia este una complicata si sper sa gasim solutii".Investirea noii Comisii Europene ar putea fi amanata pana in decembrie, din cauza Romaniei, Ungariei si FranteiPE cere urgentarea procedurilor de numire a comisarilor Romaniei, Ungariei si Frantei. Pe 1 decembrie vrea noua Comisie instalataIohannis a adaugat ca ar fi "total nepotrivit si o eroare grava din partea Romaniei" ca intregul demers de formare a noii Comisii Europene sa se opreasca din cauza tarii noastre."Cand revin in tara, o sa incep cateva discutii sa cautam o solutie", a punctat el.Intrebat ce comisar trebuie sa propuna Romania, presedintele a raspuns: "Unul bun. Avem nevoie de o persoana integra, o persoana care are cunostintele necesare pentru a umple pozitia de comisar european, o persoana care sa reprezinte Romania in Comisie intr-un sens pozitiv. Noi avem oameni competenti, hai sa-i selectam si sa ii trimitem la Bruxelles!".In plus, el a specificat ca sefa CE a subliniat, in cadrul discutiilor, ca isi doreste ca tara noastra sa desemneze o femeie pentru functia de comisar."Nu am intrat in discutii pe nume. Nici nu este cazul sa intram. Mai intai facem socotelile acasa, la Bucuresti", a completat presedintele, intrebat daca Luminita Odobescu este o varianta luata in calcul in acest moment.In fine, Iohannis a mai spus ca nu s-a vorbit despre un deadline, "insa rugamintea a fost sa incercam sa acceleram procedura".Intalnire si cu MacronTotodata, Klaus Iohannis a avut o intalnire si cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Si in discutiile purtate cu liderul francez a fost abordat acest subiect, dar si reusita fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, care a fost validata la sefia Parchetului European miercuri."Cu presedintele francez am a ...citeste mai departe despre " Iohannis spune ca Ursula von der Leyen e foarte ingrijorata. Se va implica direct in desemnarea noului comisar al Romaniei, care trebuie sa fie o femeie " pe Ziare.com