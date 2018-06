Iohannis: Statul paralel nu exista, e inventia PSD. In Romania exista un singur stat, pe care il reprezint eu

Iohannis a fost intrebat, la o conferinta sustinuta dupa intalnirea cu reprezentantii Comisiei de la Venetia veniti in Romania sa discute despre Legile Justitiei, daca il ingrijoreaza aceasta declaratie si daca ea va avea efecte asupra relatiilor cu partenerii externi."Declaratia este foarte proasta si contraproductiva. Eu m-am mai referit la aceste chestiuni. In Romania nu exista niciun stat paralel. Este o inventie a pesedistilor prin care vor sa-si motiveze demersurile anti-justitie si anti-servicii. Atat de simplu este!In Romania exista un singur stat si pe acest stat il reprezint eu. Deci povestea cu statul paralel este o inventie, nu stiu daca a pesedistilor sau a consultantilor pesedistilor, dar pot sa-i asigur pe romani ca in Romania nu exista niciun stat paralel.Si restul sunt povesti, povesti prin care PSD incearca sa-si valideze anumite demersuri destul de discutabile", le-a spus Iohannis jurnalistilor.Acesta l-a atacat dur si pe Liviu Dragnea, intrebandu-se cum e posibil ca un infractor sa ameninte magistratii. Despre protestul PSD de la sfarsitul saptamanii trecute seful statului a spus ca a fost "un miting mediocru antijustitie".Citeste aici, integral, declaratiile facute marti de Klaus Iohannis si ce a spus despre motivarea CCR a deciziei privind revocarea lui KovesiDragnea, a facut duminica seara numeroase declaratii la Antena3. Seful PSD a spus ca facut mitingul de sambata pentru a protesta fata de statul paralel, un "sistem odios" de care ar beneficia si Klaus Iohannis, iar seful SPP Lucian Pahontu ar fi unul dintre liderii sistemului.Un alt motiv, a spus liderul partidului care detine si guvernarea, si majoritatea in Parlament, a fost ca "au fost provocati si insultati". Dragnea spune ca demonstratia de sambata a fost insa una mica si ca social-democratii pregatesc un alt protest, "urias", dar care va avea loc in alta parte, pentru ca nu ar incapea in Piata Victoriei.Mai mult, Dragnea a acuzat UE si NATO ca sunt responsabili de finantarea partiala a "statului paralel".El a spus si ca daca Iohannis face "greseala fatala" de a nu o demite pe Kovesi va fi un lucru ce nu va lasa indiferent PSD-ul. In plus, el a facut multe acuzatii ...citeste mai departe despre " Iohannis: Statul paralel nu exista, e inventia PSD. In Romania exista un singur stat, pe care il reprezint eu " pe Ziare.com