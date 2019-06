"Sunt alaturi de artistii care protesteaza din cauza taierii drastice a bugetelor institutiilor de cultura. In loc sa ne bucuram de aceasta resursa inestimabila, suntem chemati sa aparam cultura romana de la faliment.Dezastrul din cultura a fost provocat de acest Guvern al incompetentei, prin bugetul rusinii nationale, construit pe cifre false. Cultura a fost pusa acum la coada, ca multe alte obiective majore ale romanilor.Artistii si institutiile de cultura au nevoie de solidaritatea noastra. Ei servesc si reprezinta mostenirea noastra culturala", este mesajul postat de presedintele Klaus Iohannis pe Facebook , duminica, cu eticheta #Demnitate, folosita de artistii care protesteaza.Mesajul lui Iohannis, care a fost apreciat de peste 2000 de romani in primele 15 minute de la aparitie, vine dupa ce artistii au anuntat ca ies in strada, in urma unor concedieri masive in teatre, de saptamana aceasta.Protest in Piata Victoriei: Situatie critica in cultura. Artistii cheama romanii in strada pentru #demnitate ...citeste mai departe despre " Iohannis sustine protestul artistilor: Dezastrul din cultura a fost provocat de acest Guvern al incompetentei " pe Ziare.com