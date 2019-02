Iohannis: Tocmai persoanele care au probleme cu legea vor sa faca legea in domeniul Justitiei

Prezent la bilantul Ministerului Public, seful statului a subliniat ca misiunea acestei institutii nu este deloc usoara, cu atat mai mult cu cat in ultimii doi ani atacurile la adresa corpului procurorilor au devenit din ce in ce mai virulente."2018 a fost un an plin, cu multe provocari, in care subiectele legate de domeniul Justitiei au continuat sa faca agenda publica, au continuat sa fie in topul agendei publice, din cauza insistentei obsesive a actualei majoritati de a interveni politic tocmai intr-un domeniu a carui independenta trebuie garantata.Misiunea Ministerului Public nu este una deloc usoara, cu atat mai mult cu cat in ultimii doi ani atacurile la adresa corpului procurorilor au devenit din ce in ce mai virulente. Cand tocmai persoanele care au interese directe sa scape de cercetari penale sunt cele care fac legile in domeniul Justitiei, atunci insasi temelia statului de drept este amenintata", a declarat Klaus Iohannis.Iata prezentarea bilantului Ministerului PublicSeful statului a precizat ca, "dupa aproape 30 de ani de la recastigarea libertatii in Romania, inca mai exista politicieni cu reflexe autoritare, care se considera indreptatiti sa isi acorde privilegii".Presedintele Klaus Iohannis a mentionat si faptul ca, in 2018, au avut loc modificari importante ale legislatiei privind statutul judecatorilor si procurorilor."In anul care s-a incheiat, au avut loc modificari importante ale legislatiei privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Ministerul Public a tras semnale de alarma cu privire la dispozitiile de natura sa afecteze statutul procurorilor si activitatea acestora si si-a manifestat disponibilitatea de a explica parlamentarilor si Guvernului adevaratele probleme ale sistemului judiciar.Din pacate, optiunea acestora, optiunea parlamentarilor, a fost sa ignore atat opiniile corpului procurorilor, cat si recomandarile ferme venite din partea Comisiei de la Venetia si a Comisiei Europene, inclusiv prin raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare", a precizat Iohannis.Mai mult, spune seful statului, "Guvernul insista in practica folosirii abuzive de ordonante de urgenta, care produc, asa cum vedem in ultima per ...citeste mai departe despre " Iohannis: Tocmai persoanele care au probleme cu legea vor sa faca legea in domeniul Justitiei " pe Ziare.com