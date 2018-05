Iohannis trimite la CCR prima dintre Legile Justitiei

Intr-un comunicat de presa publicat de Administratia Prezidentiala se arata ca, in forma ajunsa la promulgare, desi legea a fost trimisa deja la Curtea Constituionala si a fost si reexaminata de Parlament, "inca mai contine unele prevederi neconstitutionale".In sesizarea transmisa CCR, presedintele Klaus Iohannis arata ca art. I pct. 1 din lege, care stabileste ca "Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege", este o reproducere ad litteram a art. 126 alin. (1) din Constitutie, ceea ce reprezinta un paralelism legislativ.Un alt argument al presedintelui cu privire la neconstitutionalitatea Legii 304/2004 este legat de un articol care face referire la configuratia salii de judecata care "trebuie sa reflecte principiul egalitatii de arme", despre care Iohannis sustine in sesizarea catre CCR ca este neclar si nu are previzibilitate.Iohannis se mai opreste si asupra termenului de 30 de zile in care trebuie redactate hotararile judecatoresti, de la data pronuntarii, "intrucat nu se coreleaza cu dispozitiile art. 406 alin. (1) si (2) din Codul de Procedura Penala si cu cele ale art. 426 alin. (5) din Codul de Procedura Civila"."Necorelarea dintre norma criticata si doua texte mentionate sub aspectul posibilitatii prelungirii termenului de redactare a hotararii judecatoresti este de natura sa creeze incertitudine in aplicare, aspect ce contravine prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie", se arata in sesizarea de neconstituionalitate.In plus, presedintele arata ca "art. I pct. 11 din lege, care stabileste ca atat propunerile privind judecatorii care fac parte din comisiile de concurs pentru promovarea in functia de judecator la CCJ, cat si propunerile privind numirea, promovarea, transferul, suspendarea si incetarea din functie a magistratilor-asistenti se inainteaza Sectiei pentru judecatori a CSM si nu plenului acestuia", incalca art. 125 alin. (2), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (2) si alin. (4) din Constitutie:"Prin lege organica nu se pot modifica rolul si atributiile stabilite de Constitutie pentru CSM ca organism colegial, respectiv pentru sectiile CSM, ca structuri cu atributii in domeniul raspunderii disciplinare.Cel mult, se pot stabili doar pentru CSM ca organism colegial alte atributii pentru realizarea ...citeste mai departe despre " Iohannis trimite la CCR prima dintre Legile Justitiei " pe Ziare.com