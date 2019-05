Iohannis, Tusk si Juncker, la finalul Summit-ului de la Sibiu: Nu poate exista Europa fara stat de drept

Cei trei au vorbit despre importanta UE si au promis ca tot ceea ce vor face va fi pentru binele cetatenilor.A fost adus in discutie si statul de drept. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a tinut sa precizeze ca "statul de drept e chintesenta si va fi in atentia noastra strategica. Nu poate exista Europa fara stat de drept".El a subliniat ca statul de drept reprezinta o tendinta ingrijoratoare si periculoasa la nivel global.La randul sau presedintele Klaus Iohannis a spus ca el isi doreste stat de drept, dar exista unii politicieni care nu isi doresc acest lucru in Romania, dar decizia e la romani, indemnandu-i sa iasa la vot pe 26 mai.Atat Juncker cat si Tusk i-au multumit lui Iohannis pentru organizarea Summit-ului de la Sibiu, declarand ca s-au indragostit de oras.Mai mult, presedintele Consiliului European a tinut sa transmite aceste mesaje impresionante in limba romana. "Am convingerea ca sunteti remarcabil. Ati organizat un summit exceptional. Puteti fi mandri pentru munca depusa, la fel cum Europa este mandra de dumneavoastra. Pur si simplu m-am indragostit de Sibiu. Toata Europa s-a indragostit de dumneavoastra", a spus el.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile sustinute de Klaus Iohannis, Donald Tusk si Jean-Claude JunckerKlaus Iohannis face declaratii- Europa a venit in Romania. Putem scrie impreuna viitorul UE. Am reusit sa avem un Summit al unitatii.- Ma bucur ca dinspre Romania porneste un mesaj unitar al statelor membre de a consolida UE, pe baza unui set de principii si valori.- La preluarea mandatului, Romania si-a asumat avansarea proiectului european la nivel regional si extern.- Am discutat despre cum vrem sa continuam, in ce directie, am adoptat o declaratie politica, Declaratia de la Sibiu, ce sper sa ramana un reper.- Cel mai important mesaj este confirmarea vointei noastre de a continua impreuna proiectul european. Transmitem un mesaj de vointa politica, cu ocazia Zilei Europei. Va felicit cu aceasta ocazie. Sper ca acest mesaj sa ajunga la cat mai multi cetateni si sa creasca increderea in UE, sa inteleaga ca lucram pentru ei.- Este important ca viitoarea agenda politica sa ofere obiecti ...citeste mai departe despre " Iohannis, Tusk si Juncker, la finalul Summit-ului de la Sibiu: Nu poate exista Europa fara stat de drept " pe Ziare.com