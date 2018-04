Iohannis: Unele propuneri de modificare a Codurilor Penale sunt inacceptabile. E inadmisibil sa fie facute cu destinatie!

"Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislatiei, punere in acord cu decizii ale CCR si in unele puncte chiar cu legislatia europeana. Aceste propuneri sunt bune si cred ca Parlamentul le va prelucra si va introduce aceste chesstiuni.Alte propuneri care au fost facute, nu vreau sa detaliez acum in acest cadru, sunt total inacceptabile si cred ca discutia parlamentara va revela care trebuie sa ramana in discutie si care trebuie sa iasa din discutie. Un principiu, insa, cred ca trebuie sa il inteleaga toata lumea - este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu destinatie pentru unele persoane care vremelnic ocupa pozitii de decizie chiar in Parlament", a declarat presedintele Klaus Iohannis.Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a decis, joi, ca dezbaterile generale privind modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala sa inceapa in 2 mai. Opozitia a acuzat ca modificarile Codurilor sunt "cu dedicatie" pentru Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.Presedintele comisiei, fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, a sustinut insa ca prin aceste modificari se vrea "normalizarea vietii in Romania".Ce se schimbaProiectul de modificare a Codului Penal prevede ca emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative nu constituie infractiunea de ajutor dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masurii privative de libertate.Declaratiile publice facute de autoritatile publice sau functionari publici prin care, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive de condamnare, o persoana este considerata vinovata se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Pentru a scapa de pedeapsa, mituitorul sau faptuitorul trebuie sa denunte fapta in cel mult 6 luni de la data savarsirii acesteia si inainte de a incepe urmarirea penala. Se abroga articolul privind neglijenta in serviciu.Conform proiectului de modificare a Codului de Procedura Penala, in cursul urmaririi penale sau al judecatii pot fi comunicate public informatii doar daca acestea justifica un interes public, iar suspectii nu pot fi prezentati cu catuse sau alte mijloace de imobilizare de natu ...citeste mai departe despre " Iohannis: Unele propuneri de modificare a Codurilor Penale sunt inacceptabile. E inadmisibil sa fie facute cu destinatie! " pe Ziare.com