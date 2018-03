Iohannis va fi premiat in Germania pentru consolidarea democratiei si lupta impotriva coruptiei

Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale (CSU) si partidului frate CDU (Uniunea Crestin-Democrata), al carui presedinte este cancelarul german Angela Merkel Klaus Iohannis va primi premiul in cadrul unei ceremonii care va fi organizata pe 2 iunie in orasul bavarez Munchen. Distinctia este insotita de un cec in valoare de 10.000 de euro, relateaza DPA."Klaus Iohannis a luptat inca de la inceputul mandatului impotriva coruptiei, promovand independenta Justitiei si consolidand statul de drept si democratia, iar Romania a inregistrat imbunatatiri durabile", se arata intr-un comunicat al Fundatiei Hanss Seidel.Cu ocazia acestui eveniment, Barbara Stamm, presedintele Parlamentului din Bavaria, va sustine un laudatio. Horst Seehofer, presedintele CSU si ministrul german al Afacerilor Interne, si Markus Soeder, premierul landului Bavaria, vor sustine discursuri.Premiul "Franz Josef Strauss" recompenseaza realizari remarcabile in politica, afaceri si societate, arta si cultura, precum si promovarea pacii, a libertatii, a statului de drept si a democratiei.Printre castigatorii acestei distinctii se afla fostul cancelar german Helmut Kohl, premierul ungar Viktor Orban, fostul presedinte american George W. Bush si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Franz Josef Strauss (1915 - 1988) este recunoscut drept politicianul care - din diferite pozitii ocupate la nivelul landului Bavaria sau al statului german - a transformat Bavaria dintr-o regiune preponderent agrara intr-una puternic industrializata, printre cele mai bogate regiuni ale Germaniei.In Romania, Fundatia Hanns Seidel este prezenta inca din 1992. Obiectivul cel mai important asumat este "consolidarea dezvoltarii sociale si democratice a Romaniei, prin sprijinirea procesului de reforma politica in stat si in societate - pe plan national si local, in sectorul institutional si al societatii civile din Romania".Citeste si:Iohannis, premiu pentru merite deosebite in lupta cu coruptia, in GermaniaIohannis a fost decorat in SUA pentru intarirea democratiei si statului de drept. A dedicat premiul poporului roman ...citeste mai departe despre " Iohannis va fi premiat in Germania pentru consolidarea democratiei si lupta impotriva coruptiei " pe Ziare.com