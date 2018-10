Participarea presedintelui Romaniei la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul Uniunii Europene, la care sunt invitati sefii de stat si guvern din statele membre ale Uniunii."Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie 2018 si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European, in mai 2019.In cadrul dezbaterii din plen, vor mai sustine interventii presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, precum si liderii grupurilor politice din Parlamentul European", transmite un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale remis Ziare.com.Cu ocazia vizitei la Strasbourg, presedintele va avea o intrevedere cu seful PE, Antonio Tajani, si va participa la o intalnire de lucru alaturi de presedintele Parlamentului European, presedintele Comisiei Europene, Reprezentantul Presedintiei austriece la Consiliul Uniunii Europene si liderii grupurilor politice din PE.Discursul lui Klaus Iohannis vine in contextul in care o rezolutie privind statul de drept in tara noastra urmeaza sa fie agreata de grupurile din Parlamentul European si votata in sesiunea plenara din luna noiembrie a PE.Iata si ce a sustinut, la inceputul lunii, in PE, Viorica Dancila intr-un discurs foarte agresiv citit de pe foaie: Fara Legile Justitiei, Parchetul se intoarce in era sovietica. MCV si-a ratat menirea! ...citeste mai departe despre " Iohannis va prezenta in Parlamentul European viziunea Romaniei privind viitorul UE " pe Ziare.com