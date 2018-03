Ion Iliescu a implinit 88 de ani. Iata cum sarbatoreste fostul presedinte inculpat pentru crime impotriva umanitatii

Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, a declarat cu aceasta ocazie: "Ne dorim sanatate, cat om putea-o duce".Intrebat cum petrece de ziua lui si cine a fost sa-l viziteze, Ion Iliescu a raspuns, pentru Mediafax: "Pasnic, acasa, cu sotia si cu prietenii apropiati. Chiar am si acum musafiri, prieteni".Iliescu este acuzat de crime impotriva umanitatiiIon Iliescu este inculpat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, alaturi de alte 13 persoane, fiind acuzat de procurori ca a mintit populatia prin intermediul televizorului, cu privire la scopul demonstratiilor din Piata Universitatii.Fostul presedinte este acuzat si pentru ca a ordonat dotarea militarilor implicati in evenimente cu armament si munitie de razboi, "folosirea acestora impotriva unor civili fiind nelegala".Procurorii militari au aratat ca Ion Iliescu a hotarat, in 11 iunie 1990, alaturi de Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Magureanu, Mugurel Cristian Florescu si alte persoane, in prezent decedate, sa evacueze in mod brutal, prin folosirea nejustificata si in mod ilegal, a manifestantilor din Piata Universitatii, ale caror actiuni de protest neviolente nu reprezentau altceva decat exprimarea libera a opiniilor lor politice.De asemenea, in acelasi scop, "a decis aducerea a catorva mii de muncitori din aproape intreaga tara, pe care i-a determinat, prin actiuni constante de dezinformare (care i-au vizat nu numai pe acestia, ci si intreaga populatie a tarii), sa actioneze cu violenta asupra celor care aveau alte optiuni politice, ca veritabile forte de ordine, molestand si lipsind de libertate manifestantii, singuri sau impreuna cu fortele implicate in aceste evenimente, lipsirea de libertatea a manifestantilor fiind hotarata odata cu decizia privind lansarea atacului", se arata in rechizitoriul procurorilor.Despre Iliescu, procurorii arata ca a prevazut, a acceptat si chiar a urmarit producerea consecintelor aratate."Pentru atingerea scopului urmarit, inculpatul a dezinformat, prin intermediul mass-media, populatia tarii, cu privire la scopul manifestatiilor si natura neviolenta a acestora, carora le-a atribuit caracterul unor miscari de tip legionar, cunoscand ca acest fapt este nerea ...citeste mai departe despre " Ion Iliescu a implinit 88 de ani. Iata cum sarbatoreste fostul presedinte inculpat pentru crime impotriva umanitatii " pe Ziare.com