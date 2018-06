Iordache, despre protestul din Piata Victoriei: Jandarmii si-au facut datoria. Trebuie sa facem legea si mai dura

Referitor la retinerea jurnalistului german, Iordache spune ca este foarte bine ca a fost retinut, deoarece a incalcat legea si spune ca trebuie sa ne conformam, iar daca legea este incalcata, aceasta trebuie facuta mai dura."Eu cred ca fortele de ordine si-au facut datoria. Fortele de ordine trebuie sa pastreze niste conditii minimale pentru cei care vor sa poata circula. Daca eu sau dumneavoastra vrem sa trecem prin acea zona si nu avem nimic de-a face cu protestele, de ce ni se incalca dreptul de o libera circulatie? Daca vor sa protesteze, am inteles ca e un spatiu acolo, pot protesta, sa spuna ce nemultumiri au", a declarat Florin Iordache.Referitor la jurnalistul german retinut de fortele de ordine miercuri seara, deputatul PSD a spus ca a incalcat legislatia si este foarte bine ca a fost retinut, afirmand ca, daca legea este incalcata, ea trebuie sa fie mai dura, iar ziaristii si politicienii trebuie sa se conformeze."Pai daca a incalcat legislatia, foarte bine ca l-au retinut. Legislatia trebuie sa fie si pentru romani, si pentru straini. Sunt convins ca fortele de ordine in momentul in care au arestat pe cineva, persoana respectiva a incalcat o norma. Fie ca discutam de Codul penal, fie ca discutam de legea circulatiei. (...)Dar cei care protesteaza si cei care tulbura linistea publica nu trebuie sa sufere consecintele? In momentul in care cineva organizeaza mitinguri neautorizate, cineva blocheaza dreptul meu de libera circulatie, e o incalcare a anumitor drepturi. Sub deviza aceasta ca protestam ca nu stiu ce ni s-a nazarit noua si blocam dreptul unor persoane normale la o viata normala, la respectarea legislatiei, nu e normal.Cine incalca legea, trebuie sa facem legea si mai dura. Trebuie sa ne conformam cu totii - de la ziaristi pana la politicieni", a adaugat el.Peste 4.000 de oameni au protestat miercuri timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea Codurilor Penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie.Manifestati ...citeste mai departe despre " Iordache, despre protestul din Piata Victoriei: Jandarmii si-au facut datoria. Trebuie sa facem legea si mai dura " pe Ziare.com