Iordache, dupa avertismentul celor 12 ambasade: Aceste ingrijorari nu au nicun fel de motiv

"Inteleg ca a aparut o scrisoare din partea ambasadelor care isi manifesta o serie de ingrijorari. Eu consider ca aceste ingrijorari nu au nicun fel de motiv. Cei care si-au manifestat aceste ingrijorari, atat timp cat nu sunt niste precizari concrete, cele care vizeaza Codul de Procedura Penala e supus controlului de constitutionalitate la CCR si daca CCR va constata ca anumite articole nu sunt in concordanta cu Constitutia, fara indoiala le vom modifica.Asa cum sunt facute, nu dau niciun motiv pentru a fi ingrijorati, pentru ca in niciun caz, prin acel Cod de Procedura Penala nu am facut decat sa punem in concordanta legislatia noastra, atat cu directivele europene, cat si cu deciziile Curtii", a precizat Iordache.De asemenea, acesta a sustinut ca momentan Codul Penal nu este inca finalizat de comisie."In ceea ce privesc ingrijorarile fata de Codul Penal, Codul Penal este in dezbatere. Codul Penal, asa cum stiti, cred ca am parcurs jumatate din el, vom continua saptamana viitoare. Nici noi nu stim cum va arata in urma dezbaterilor, dar asa cum va iesi din Comisie si va fi dezbatut intai in Senat, apoi in Camera Deputatilor va fi supus controlului de constitutioalitate si asigur ca lupta anticoruptie va continua", a afirmat Florin Iordache, dupa finalizarea dezbaterilor in comisie pe Codul Penal, de joi.12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii, transmit autoritatilor romane un mesaj comun prin care cer sa nu fie slabit statul de drept prin modificarea Codurilor penale si de procedura.