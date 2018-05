Iordache propune si un termen in care Iohannis e obligat sa o revoce pe Kovesi: 30 de zile

"Presedintele, din punctul nostru de vedere, dupa ce va aparea motivarea la decizia Curtii, va avea optiunea constitutionala de a revoca", a spus Florin Iordache.Intrebat ce se intampla daca seful statului nu o va revoca pe Kovesi, Iordache a raspuns: "Sunt optimist. Presedintele este primul care sa respecte Constitutia".Referitor la un termen de revocare, Iordache a spus ca in motivarea CCR ar putea sa apara un astfel de termen."Haideti sa asteptam motivarea CCR si probabil ca in motivarea CCR va fi prevazut. Daca nu, discutam de termenul din contencios - maximum 30 de zile. Acele speculatii ca poate sa-si continue mandatul nu exista", a aratat acesta.