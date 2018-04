Iordache sustine ca nu face legi cu dedicatie, dar expunerea de motive la modificarile pe Coduri il da exemplu pe Tariceanu

Numele lui Calin Popescu-Tariceanu nu este mentionat expres, dar este lesne de intuit: actual presedinte al Senatului si fost candidat la presedintia Romaniei."Un caz concret care ilustreaza aceste aspecte este cel aparut public, al actualului presedinte al Senatului, fost prim-ministru, candidat la presedintia Romaniei, care a fost interceptat aproape in permanenta din 2008 si pana in 2014 (pana la aceasta data exista date publice), chiar daca nu a fost trimis in judecata pentru vreo fapta rezultata din acele interceptari, ci au fost utilizate pentru a proba fapte indirecte intr-un dosar de marturie mincinoasa", se arata in expunerea de motive.Primii care au semnalat anomalia sunt jurnalistii de la G4Media.Astfel, cazul particular al lui Tariceanu, trimis in judecata de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa in dosarul de retrocedari al printului Paul, este dat exemplu pentru a justifica necesitatea unei modificari in Codul Penal, privind activitatile de supraveghere tehnica.Tariceanu este acuzat de marturie mincinoasa si de favorizare a faptuitorului, potrivit unui comunicat al DNA, care subliniaza ca dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit anchetatorilor, Tariceanu a urmarit prin minciunile spuse "impiedicarea/ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata".Desi in aceasta expunere de motive autorii isi asuma expres personalizarea, deputatul Florin Iordache a respins, joi, acuzatia ca modificarile se fac in folosul unor anumite persoane.Mai exact, intrebat direct, fostul ministru al Justitiei a negat categoric ca modificarile Codurilor s-ar face in interesul lui Liviu Dragnea si al celorlalti politicieni care au in prezent probleme in justitie."Nicio lege nu se face cu dedicatie, nu e facuta pentru o anumita persoana. Legile nu sunt facute pentru persoane sau pentru o anumita persoana, cum insinuati dvs. Legile, atunci cand vor fi promulgate, se aplica intregii societati", a spus Iordache.Ce spune textul: La articolul 143, dupa alineatul (4) se ...citeste mai departe despre " Iordache sustine ca nu face legi cu dedicatie, dar expunerea de motive la modificarile pe Coduri il da exemplu pe Tariceanu " pe Ziare.com