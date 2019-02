Isarescu se duce in Parlament, dar e mirat de discursul politicienilor: In anii '90 erau cunostinte, decenta

Totodata, guvernatorul BNR a ironizat insistenta cu care Zamfir l-a tot chemat si l-a criticat in numeroase emisiuni TV, si s-a declarat mirat de discursul de azi al politicienilor, care dovedesc nu doar lipsa de cunostinta, dar si de decenta."Categoric, da. Pe 12 (februarie, n.red.) am hotarat sa mergem tot Consiliul de Administratie. In sfarsit am primit o invitatie valabila. Cateodata ma mir, in anii '90 nu se discuta asa, erau anumite retineri, anumita decenta in discursul public. Si erau mai multe cunostinte", a declarat Isarescu, intr-o conferinta de presa.Intrebat de ce nu a mers pana acum, guvernatorul BNR a raspuns amuzat: "Nu am stiut unde sa ma duc. Nu stiam la care studio de televiziune sa ma duc. Acum avem o invitatie oficiala semnata".El a fost intrebat si daca il ingrijoreaza situatia BNR dupa ce el isi va termina mandatul."Institutia e solida, de aceea mergem tot Consiliul de Administratie la Parlament, sa aratam ca institutia nu e o singura persoana, suntem foarte multi", a punctat Mugur Isarescu.A treia oara, cu noroc pentru ZamfirSenatorul ALDE Daniel Zamfir este cel care a initiat de mai multe ori invitatia ca Mugur Isarescu sa se prezinte la audieri in Parlament si a lansat numeroase acuzatii la adresa guvernatorului si a BNR. El a afirmat ca prezenta lui Mugur Isarescu la audierea in comisii este obligatorie, invocand un articol din Regulamentul Senatului.In replica, Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a spus ca guvernatorul BNR nu poate participa la audiere."Le multumim pentru invitatie. De un an de zile, BNR a anuntat insa ca joi, 7 februarie 2019, la ora 11:00, este sedinta de politica monetara. Sunt convins ca din respect pentru activitatea BNR, se va gasi alta data.Sunt sedinte cu impact pe pietele internationale si de aceea programul este public de un an de zile si anuntat pe site-ul bancii si la fiecare sedinta de politica monetara", a spus Suciu.Ulterior, a fost facuta invitatia pentru 12 februarie.Citeste si:PSD, atac sustinut la adresa BNR si a guvernatorului Mugur IsarescuSuciu (BNR): Pana sa mearga guvernatorul la comisii, Zamfir sa raspunda la acuzatia de abuz in serviciuBNR, inca o reactie ...citeste mai departe despre " Isarescu se duce in Parlament, dar e mirat de discursul politicienilor: In anii '90 erau cunostinte, decenta " pe Ziare.com