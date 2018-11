Jerusalem Post: Merkel i-a cerut lui Iohannis sa blocheze planul Guvernului de mutare a ambasadei la Ierusalim

In efortul de a opri Guvernul Romaniei sa transfere ambasada la Ierusalim, cancelarul Germaniei l-a r fisunat in aprilie pe presedintele Klaus Iohannis pentru a-l indemna sa blocheze aceasta actiune a Bucurestiului.O sursa occidentala a declarat pentru Jerusalem Post ca Angela Merkel a incercat sa il convinga pe presedintele Romaniei sa opreasca planul de relocare a Ambasadei la Ierusalim.Exista indicii ca Angela Merkel a discutat si cu alti politicieni europeni in cadrul campaniei de a bloca relocarea ambasadelor unor natiuni europene la Ierusalim.Un purtator de cuvant al Ministerului roman de Externe a transmis urmatorul mesaj pentru cotidianul Jerusalem Post: "Referitor la intrebarea dv., Ministerul de Externe nu poate face comentarii despre presupusele discutii dintre Angela Merkel si presedintele Romaniei. Daca doriti informatii suplimentare, v-am recomanda sa contactati Administratia Prezidentiala". Pana in momentul difuzarii acestei stiri, Biroul presedintelui Klaus Iohannis nu raspunsese solicitarii transmise de Jerusalem Post.Biroul cancelarului Angela Merkel a transmis pentru Jerusalem Post: "Nu putem oferi informatii despre discutii confidentiale". Berlinul a subliniat ca "statutul orasului Ierusalim trebuie clarificat in cadrul unui acord" de pace.Guvernul Romaniei a semnalat intentia de mutare a sediului ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Reprezentantii Guvernului au sustinut ca memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de MAE la categoria "Documente confidentiale" si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala. In schimb, presedintele Klaus Iohannis a transmis ca nu a fost consultat cu privire la o posibila mutare a ambasadei in Ierusalim.Pe 12 octombrie, ministrul Teodor Melescanu sustinea ca a terminat analiza privind mutarea ambasadei din Israel, care se afla la premierul Viorica Dancila pentru aprobare.Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa eterna si indivizibila. Autoritatea Palestiniana vrea ca Ierusalimul de Est sa devina capitala viitorului stat palestinian.Statele Unite sunt prima natiune care si-a mutat deja ambasada in Israel la Ierusalim. Decizia lui ...citeste mai departe despre " Jerusalem Post: Merkel i-a cerut lui Iohannis sa blocheze planul Guvernului de mutare a ambasadei la Ierusalim " pe Ziare.com