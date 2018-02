Juncker are incredere in justitia din Romania: Stiu ca Iohannis vegheaza, sistemul functioneaza si Dancila tine la statul de drept

"Cateodata putem avea impresia ca anumite mijloace politice din Romania ar dori sa-si ia niste libertati in ceea ce priveste aplicarea stricta si severa a regulilor statului de drept. Am vorbit cu doamna prim-ministru si am convingerea ca se vor face eforturi pentru ca sistemul judiciar sa functioneze. Speram ca nu va fi supus la incercari", a declarart presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.El a mai spus ca discutiile au fost purtate "la modul foarte amical"."I-am spus doamnei prim-ministru ca ar trebui ca in anumite zone din Romania sa nu se dea impresia ca statul de drept in anumite elemente componente ale acestuia ar putea sa fie puse sub semnul intrebarii. Am spus doamnei prim-ministru, asa cum am spus si presedintelui, ca am mare incredere in sistemul judiciar din Romania.In mai multe tari din UE exista probleme in ceea ce priveste aplicarea stricta a regulilor statului de drept. Am evocat aceasta problema, dar eu nu sunt neaparat foarte ingrijorat de situatia din Romania. Stiu ca presedintele Romaniei se ocupa de acest lucru, vegheaza, stiu ca sistemul judiciar functioneaza si doamna prim-ministru tine foarte mult la statul de drept", a mai spus presedintele Comisiei Europene.La randul sau, Viorica Dancila a afirmat ca spera la un dialog punctual pe eventualele "nemultumiri" ale liderilor europeni."Am avut aceasta discutie si, intr-adevar, eu cred in libertatea Justitiei, cred in statul de drept, cred in faptul ca trebuie luptat impotriva coruptiei si am specificat dlui presedinte ca atunci cand va exista o indoiala trebuie sa discutam punctual, sa nu vorbim la modul general, pentru a elucida sau a indrepta ceea ce nemultumeste la nivel european. Cred ca acest lucru, a unei bune cooperari punctuale pe lucrurile care nemultumesc, nu la modul general, nu poate fi decat benefica atat pentru Romania, cat si pentru informarea institutiilor europene", a declarat premierul Dancila. ...citeste mai departe despre " Juncker are incredere in justitia din Romania: Stiu ca Iohannis vegheaza, sistemul functioneaza si Dancila tine la statul de drept " pe Ziare.com