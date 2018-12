Juncker critica Guvernul Dancila: Nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE

Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag."Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el."Actiunea prudenta necesita o disponibilitate de a-i asculta pe altii si o dorinta puternica de a pune deoparte propriile preocupari ale cuiva", a afirmat Juncker, precizand ca unii au indoieli ca situatia se prezinta astfel in cazul Romaniei.Juncker a spus ca disputa politica interna a Romaniei inseamna ca tara ar putea sa nu para o entitate unita pe scena europeana."Un front unit este necesar acasa pentru a promova unitatea Europei in timpul presedintiei Consiliului", a afirmat presedintele Comisiei Europene.Luna trecuta, presedintele roman Klaus Iohannis a spus ca tara sa nu este gata sa-si asume presedintia prin rotatie a Consiliului UE, reaminteste dpa.El s-a referit la situatia complicata care a facut ca cel mai puternic politician din Romania, liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea, sa nu poata deveni prim-ministru din cauza unei condamnari pentru frauda electorala.Viorica Dancila, considerata o marioneta a lui Liviu Dragnea, este cea care detine acest post, scrie dpa.Romania a aderat la UE alaturi de statul vecin Bulgaria in 2007. Ambele tari au ramas sub monitorizarea Bruxellesului din cauza nerespectarii statului de drept si a coruptiei foarte raspandite, noteaza agentia germana de stiri.Citeste si:Dancila ii raspunde lui Iohannis: Sa se abtina. Suntem pregatiti pentru preluarea presedintiei Consiliului UECum a incercat Viorica Dancila sa ii convinga pe parlamentarii europeni ca Romania va face fata presedintiei UE, in ciuda "protestatarilor drogati" InterviuOficialii europeni au explicat liderilor de la Bucuresti ce inseamna presedintia UE. Dancila a zis ca e un examen, Dragnea a cerut tratament egalPresa germana: Inainte de preluarea presedintiei Consiliului, Romania ataca UE ...citeste mai departe despre " Juncker critica Guvernul Dancila: Nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE " pe Ziare.com