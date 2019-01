Juncker: O amnistie ar fi un pas inapoi pentru Romania. Nu putem sa exportam in Europa conflicte interne

"Am vrut sa reamintesc regulile europene. Este vorba despre respectarea absolut necesara a statului de drept. Am spus ca Europa e facuta si pe compromisuri, dar nu pe chestiuni esentiale. O amnistie ar fi un pas inapoi!", a afirmat Jean Claude Juncker.Presedintele CE a mai spus ca ar fi bine ca in Romania sa existe consens, deoarece "nu putem sa exportam in Europa conflicte interne"."Cred ca presedintia romana va putea sa aiba o contributie foarte semnificativa pentru a demonstra ca cei care pretind ca exista doua blocuri, cel din Vest si cel din Est, nu au dreptate. Europa respira cu amandoi acesti plamani.Ar fi foarte bine ca in interiorul tarii sa fie o atmosfera de consens care sa permita ca Europa sa prospere si sa avanseze. Nu putem sa exportam in Europa conflicte interne.Romania vrea sa fie de folos Europei si atunci trebuie sa stabileasca la nivel intern conditiile care sa-i permita o presedintie de succes", a adaugat Juncker.La randul sau, seful statului a precizat ca, pentru el, "statul de drept nu este negociabil"."Pentru mine statul de drept nu e negociabil. Discutia pe Legile Justitiei si pe Coduri e una complicata ce se poarta deja de 2 ani, sper sa existe intelepciunea de a duce discutia la un final conform nu doar cu asteptarile mele, ci si cu asteptarile romanilor, ale Comisiei de la Venetia, GRECO.Noi nu putem in Romania sa construim un sistem de justitie care nu e compatibil cu celelalte sisteme de justitie din Europa. Noi ne-am dorit sa fim parte a unui spatiu de valori.Cuprinde si principiile si regulile de baza ale unui stat de drept. Nu am de gand sa fac rabat de la aceste valori si principii", a subliniat presedintele Iohannis.De asemenea, el a mai explicat ca discutia pe acest subiect nu imbunatateste imaginea Romaniei."Aceasta discutie din pacate nu imbunatateste imaginea Romaniei. Insa in ce priveste afacerile europene eu sunt convins ca vom gasi, cu Guvernul, abordarile potrivite pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus in aceasta presedintie. Problemele de politica interna nu trebuie sa afecteze demersurile in cadrul presedintiei", a completat seful statului.Vezi LIVE cum decurge turul de forta al liderilor europeni la Bucuresti. ...citeste mai departe despre " Juncker: O amnistie ar fi un pas inapoi pentru Romania. Nu putem sa exportam in Europa conflicte interne " pe Ziare.com