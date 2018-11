Juramant fulger la Cotroceni pentru noii ministri acceptati de Iohannis

Este vorba despre Gabriel Les, ministrul Apararii, Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Niculae Badalau, ministrul Economiei, Daniel Breaz, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Alexandru Petrescu, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, si Bogdan Matei, ministrul Tineretului si Sportului.Tot azi a depus juramantul si Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei. In cazul ei, Klaus Iohannis semnase decretul de numire in functie inca de vineri, dar nu a organizat ceremonia pana acum.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat numirea Liei Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe cea a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.Seful statului a precizat, marti, intr-o declaratie de presa, ca este nevoie de ministri care performeaza foarte bine si a cerut Guvernului sa vina cu noi propuneri pentru cele doua ministere.Dupa refuzul lui Iohannis, conducerea centrala a PSD se reuneste, la ora 17:00, la sediul central al partidului, pentru a analiza calea de urmat in cazul remanierii guvernamentale.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, desfasurarea ceremoniei- Noii ministri au ajuns la Palatul Cotroceni.- In sala este prezenta si Viorica Dancila, premierul Romania. La ceremonie participa si Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, ministrul de Externe, Teodor Melescanu , si Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.- Se intoneaza imnul Romaniei.- Primul ministru care depune juramantul este Ecaterina Andronescu, cea care va prelua Ministerul Educatiei. Ea a fost acceptata de Iohannis inca de vineri. Este a patra oara cand Ecaterina Andronescu depune juramantul pentru functia de ministru al Educatiei.- Urmeaza Gabriel Les, noul ministru al Apararii. El a preluat aceasta functie dupa demisia lui Mihai Fifor.- Depune juramantul Marius Budai, noul ministru al Muncii, cel care o inlocuieste pe Lia Olguta Vasilescu.- Niculae Badalau, noul ministru al Economiei, depune juramantul de investitura. Badalau i-a luat locul lui Danut Andrusca.- Urmeaza Daniel Breaz, noul ministru al Culturii. El ii ia locul lui George Ivascu.- Depune juramantul Alexandru Petrescu, noul ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale. Petrescu il inlocuieste pe Bogdan ...citeste mai departe despre " Juramant fulger la Cotroceni pentru noii ministri acceptati de Iohannis " pe Ziare.com