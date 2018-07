"In principiu, in acest moment, in societatea romaneasca, nu cred ca se poate discuta rational despre acest subiect, nu se poate discuta cu argumente sau contraargumente si eu cred ca in primul rand din aceasta cauza sau din acest motiv nu este un moment bun, nu este perioada buna pentru a deschide un astfel de subiect, un subiect care apare in toate societatile din cand in cand, la perioade diferite, la intervale diferite, dar eu nu cred ca in Romania ar fi momentul sa discutam concret despre asa ceva. Nici nu exista un astfel de proiect", a declarat Kelemen Hunor la RFI Romania.Liderul UDMR a discutat si despre problemele de comunicare ale Guvernului, scotand in evidenta lipsa de transparenta in privinta sedintelor Executivului."Orice Guvern, fiecare Guvern a avut probleme de comunicare. Unii au comunicat un pic mai bine, altii mai putin bine, dar de fiecare data e loc de mai bine si mai ales de transparenta.Cand e vorba de agenda sedintei de guvern, in orice caz, de obicei, nu stii continutul, ci doar titlul. De foarte multe ori, continutul ajunge in mapa ministrilor cu 24 de ore inainte, mai ales in cazul ministrilor care nu sunt avizatori, dar agenda trebuie sa fie publica", a spus el.Amintim ca in ultimele zile s-a discutat intens despre faptul ca Guvernul ar vrea o OUG pentru gratiere si amnistie. Dupa sedinta de guvern de joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a existat vreun document care sa vizeze amnistia sau gratierea. Barbu a precizat ca o noua sedinta va avea loc joi, deoarece sunt acte normative care "nu suporta amanare".Viorica Dancila se afla la Palatul Cotroceni, unde a fost chemata de presedintele Klaus Iohannis. Reuniunea a inceput la ora 10:30. Urmareste pe Ziare.com cum se va desfasura intalnirea. ...citeste mai departe despre " Kelemen Hunor spune ca nu e un moment bun pentru o OUG de gratiere si amnistie " pe Ziare.com