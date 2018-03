Kelemen Hunor spune ca Romania nu are viziune: Ultimul scop national a fost aderarea la UE

Kelemen Hunor a declarat, joi, in discursul rostit la Satu Mare, la manifestarea de marcare a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, unde s-a dezvelit statuia contelui Szechenyi Istvan, ca elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii de autostrada, dar nici asupra directiei in care ar trebui indreptate educatia si sanatatea."Aceasta statuie (a lui Szechenyi Istvan - n.a.) ne aminteste si de faptul ca o comunitate, o tara trebuie sa aiba o viziune, un proiect viabil asupra directiei spre care doreste si trebuie sa se indrepte. Szechenyi a avut viziune. Noi, maghiarii din Transilvania, stim acest lucru - deoarece calea noastra este marcata de multe constrangeri si deziderate.Constrangerea existentei ca minoritate si dorinta pastrarii identitatii noastre maghiare. Dar oare tara in care traim, Romania, stie spre ce directie sa se indrepte? Deoarece aceasta tara nu are o viziune, nu are un proiect viabil. Aderarea la UE a fost ultimul scop national. Si asta a fost acum zece ani. (...) Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii de autostrada, dar nici asupra directiei in care ar trebui indreptate educatia si sanatatea. Politica romaneasca este cunoscuta, astazi, pentru lupta acerba impotriva celuilalt, desi ar trebui sa se concentreze pe constructie si dezvoltare", a spus Kelemen.Potrivit acestuia, 2018 ar trebui sa fie anul in care, in unele probleme, societatea romaneasca si, inclusiv societatea maghiara din Transilvania, sa aiba un dialog despre un acord in privinta viitorului."Astazi, adevaratul act revolutionar din aceasta tara ar fi daca am putea reda speranta, credinta intr-un viitor viabil. Prima conditie esentiala pentru aceasta este dialogul. Noi, maghiarii din Romania si reprezentantii intereselor comunitatii, suntem pregatiti pentru acest dialog. Asta cerem, asta asteptam. Chiar daca nu vom putea impartasi niciodata trecutul, ar trebui sa planificam impreuna viitorul nostru comun", a mai spus liderul UDMR.Kelemen considera ca este timpul sa fie incheiate disputele din trecut iar romanii si maghiarii sa fie preocupati, in primul rand, de viitor."Trebuie s ...citeste mai departe despre " Kelemen Hunor spune ca Romania nu are viziune: Ultimul scop national a fost aderarea la UE " pe Ziare.com