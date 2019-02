"Nu am discutat cu cei din coalitie, doar am semnalat acest lucru, ca trebuie amendata aceasta OUG. Nu poate sa ramana asa cum este Pilonul II. Se poate discuta daca ramane asa Pilonul II sau nu. Probabil ca in martie cand ei vor lua o decizie vor avea o surpriza mare si se vor retrage companii de pe piata si vom avea o problema si pentru sectorul energetic", a declarat Kelemen Hunor.El a precizat ca, in momentul in care OUG 114/2018 va intra in procedura parlamentara, UDMR va propune amendamente de modificare."Sigur vom incerca sa avem o discutie si cu guvernantii. Sigur, dupa buget. Recunosc ca am avut intalniri cu tot felul de institutii, sectoare, care sunt afectate de aceasta OUG. Pregatim amendamentele. In acest moment discutam despre buget. Prima oara am propus sa se amane OUG 114 in integralitatea ei pana in 2020 si apoi am propus ca sa fie sase luni la dispozitie pentru ca lumea sa se pregateasca. E important sa nu periclitam investitiile", a adaugat liderul UDMR.Amintim, in context, ca si liderul ALDE si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca ordonanta a creat o "tulburare" in mediul bancar si "s-ar putea sa nu fie perfecta".Iata aici detalii - Tariceanu: Ordonanta 114 s-ar putea sa nu fie perfecta. Anumite efecte nu au fost suficient studiateCiteste si Teodorovici nu exclude o modificare a OUG 114 si spune ca ar putea exista reduceri de personal bugetar ...citeste mai departe despre " Kelemen Hunor vrea modificarea OUG 114: Nu poate sa ramana asa cum este " pe Ziare.com