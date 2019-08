Klaus Iohannis a fost primit la Casa Alba de catre Donald Trump

Este pentru a doua oara, dupa intalnirea din iunie 2017, cand cei doi presedinti au o intrevedere la Casa Alba.Iohannis va semna in Cartea de onoare, dupa care vor avea loc, in Biroul Oval, convorbirile tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de discutii cu participarea membrilor delegatiilor oficiale.Cei doi presedinti vor adopta si o Declaratie comuna privind intarirea relatiilor dintre cele doua state."Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Donald Trump vor discuta despre intarirea si dezvoltarea in continuare a Parteneriatului strategic puternic si dinamic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, in toate dimensiunile sale, inclusiv in plan securitar si economic.Presedintele Romaniei va evidentia, si cu aceasta ocazie, faptul ca tara noastra va continua sa fie un partener strategic solid si un aliat responsabil si de incredere al Statelor Unite ale Americii, una dintre prioritatile politicii externe a Romaniei fiind consolidarea relatiei transatlantice si a securitatii spatiului euroatlantic", preciza Administratia Prezidentiala, la momentul anuntarii vizitei la Washington.This afternoon, President @realDonaldTrump will welcome President @KlausIohannis of Romania to the White House! pic.twitter.com/ngf1cxb16W- The White House (@WhiteHouse) August 20, 2019Intr-o intalnire informala cu presa, saptamana trecuta, Klaus Iohannis afirma ca printre temele de discutie cu omologul american se vor afla securitatea energetica si programul Visa Waiver."Este o intalnire pe care am dorit-o si eu si presedintele Trump de ceva timp. Sunt chestiuni extrem de importante care trebuie discutate si reiterate: Parteneriatul strategic, aspecte de securitate, NATO si alocarea a 2% din PIB, relatia economica aflata in crestere, relatia pe energie. Vor fi si discutii in legatura cu inzestrarea Armatei, faptul ca suntem impreuna in Afganistan si chestiuni care treneaza, precum Visa Waiver. Aici trebuie sa se miste un pic lucrurile", spunea seful statului.De asemenea, presedintele anunta ca doreste sa discute cu liderul de la Casa Alba si despre efectivele de militari americani din Romania, el precizand ca tara noastra are posibilitatea de a gazdui mai multi militari din SUA.Intalnirea dintre Donald Trump si Klaus Iohannis a fost anuntata pe data de 6 august.Presedintia americana arata, la acel moment, ca cei doi lid ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis a fost primit la Casa Alba de catre Donald Trump " pe Ziare.com